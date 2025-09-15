Sucesso da nova MPB, Mari Froes faz turnê por Portugal em outubro

Nome em ascensão na Música Popular Brasileira, a cantora Mari Froes desembarca em Portugal no próximo mês para uma série de shows que integram sua nova turnê internacional. Entre outubro e novembro, a artista passa por Lisboa, Braga, Lousada , Porto e Coimbra em meio a shows em outros países europeus. A maioria das apresentações já está com ingressos esgotados.A estreia da turnê acontece na Casa Capitão, em Lisboa, no dia 15 de outubro - no dia 18 os ingressos já estão esgotados, assim como a sessão das 21h no dia 1º de novembro. Ainda há entradas para a apresentação das 18h30 do mesmo dia. No início, as performances estavam marcadas para MusicBox, que fechará as portas em setembro e irá transferir as atividades para a casa de shows em Marvila.Seguindo para o norte do país, Froes desembarca em Braga, em show marcado para o Espaço Vita, no dia 25. No dia seguinte (26) o espetáculo é na Lousada, no Auditório Municipal: ambos já se encontram lotados.No Porto, Mari se apresenta no M.Ou.Co entre os dias 27 e 30, com apenas a primeira sessão do dia 27 ainda disponível. O show em Coimbra (31), no Salão Brazil, também está esgotado.Com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e forte presença nas redes sociais, Mari Froes chamou atenção com o EP Nebulosa (2020) e viralizou no TikTok ao cantar “Figa de Guiné”, de Nei Lopes e Reginaldo Bessa — o vídeo ultrapassou 72 milhões de visualizações e rendeu o lançamento oficial da faixa pela Sony Alemanha. Em julho deste ano, a artista participou do estúdio COLORS, interpretando a canção Gabriela.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Misturando MPB, bossa-nova, samba e jazz, Mari traz no repertório da turnê músicas do novo álbum e faixas já conhecidas do público. “Será a terceira vez que vamos para a Europa e é sempre uma emoção diferente. Desta vez vamos a lugares novos, vai ser uma descoberta. Não vejo a hora”, contou a cantora.Froes iniciou a carreira postando versões de clássicos brasileiros no YouTube. Seus primeiros singles, “Moça” e “Rosa e Laranja”, lançados em 2019, marcaram o início de um trabalho autoral com assinatura própria. Hoje, a artista soma mais de 1,5 milhão de fãs no TikTok, 1,2 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 300 mil ouvintes mensais no Spotify.Mais informações sobre a turnê, novas datas, assim como os ingressos ainda disponíveis estão disponíveis através deste link.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre\n\n