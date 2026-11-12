O Brasil busca ampliar a presença internacional de seus sistemas digitais voltados a serviços públicos, como os de emissão de documentos, certificação digital e nota fiscal eletrônica. O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) integra a comitiva oficial brasileira no Web Summit, em Lisboa."Precisamos, no próximo ano, ter um estande nosso para apresentar as soluções do Estado brasileiro", diz ao DN Brasil Wilton Mota, presidente da empresa pública responsável pelo desenvolvimento e pela operação de sistemas e soluções tecnológicas utilizados pela administração pública.É Wilton, funcionário de carreira do Serpro há 40 anos, quem comanda a instituição responsável por tecnologias como Gov.br, CNH Digital, assinatura eletrônica, sistemas da Receita Federal e e-Título. O Serpro também armazena e administra os sistemas consulares brasileiros em todo o mundo.Segundo o maranhense, o Brasil é cada vez mais procurado por outros países interessados em suas soluções digitais. "A certificação digital que a gente usa no Brasil e no Governo, a gente acabou de implantar em Angola. Camarões está nos chamando para discutir a reforma tributária. O Reino Unido já nos procurou para saber da nota fiscal eletrônica", elencou. O presidente da empresa revelou ao jornal que também está sendo fechado um acordo de cooperação com a Alemanha.Esse é o caminho que Mota projeta para o futuro da empresa, alinhado aos objetivos do governo federal. "Somos um dos estados mais bem informatizados do mundo. Vamos sair do modelo de commodity para exportar tecnologia e inovação", defende.Atualmente, o Serpro possui cinco mil sistemas que alimentam as bases de dados do governo federal. O Gov.br tem mais de 180 milhões de brasileiros e brasileiras registrados. A empresa conta com mais de sete mil funcionários. "Nossos cérebros não precisam ir para fora em busca de trabalho com tecnologia de ponta", pontua o presidente.Nuvem soberanaO próximo desafio da empresa será criar a chamada nuvem soberana, anunciada pelo presidente Lula. Trata-se de uma infraestrutura digital que permite ao governo brasileiro armazenar e processar dados estratégicos sob controle nacional, sem depender da administração de empresas estrangeiras."A gente já fez uma consulta ao mercado. Várias empresas vieram participar. Algumas delas até americanas, mas a gente exige que tem que ter capital nacional", explica. O projeto busca garantir maior segurança às informações públicas e autonomia tecnológica ao país.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A iniciativa inclui a ampliação dos centros de dados no Brasil e o desenvolvimento de soluções próprias de computação em nuvem. "Não se faz nuvem soberana se você não tem data center. Nós estamos construindo agora. Eu abri a construção, a licitação toda, a fase final de assinatura da licitação para construir um centro de dados em Brasília", conta.Atualmente, o Serpro possui dois centros de dados, um no Rio de Janeiro e outro na capital federal. "Nesses dois centros de dados eu tenho uma capacidade energética na ordem de três megawatts. Vamos construir agora um de doze megawatts, com três megawatts dedicados à IA", destaca. A previsão é de que a primeira etapa seja concluída no final de 2027.O Serpro possui 52 petabytes de informação. Para se ter uma ideia da dimensão, esse volume equivale a cerca de 44,5 bilhões de fotografias digitais de 12 megapixels. Um petabyte corresponde a aproximadamente mil terabytes de armazenamento.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil é "parte fundamental do Web Summit", diz vice-presidente da feira tecnológica.Brasil aprova projeto que cria incentivos para data centers