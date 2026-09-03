A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) promete melhorias no serviço aos imigrantes, com um aumento de funcionários. De acordo com comunicado, o reforço foi de 17% nos últimos dois anos e chegará aos 20% neste mês de setembro."Este aumento representa um passo decisivo na consolidação da capacidade operacional da AIMA, num período marcado por exigência, transformação e forte pressão sobre os serviços públicos", destaca a AIMA. A agência é criticada com frequência pelos sucessivos atrasos nos processos dos imigrantes.O departamento que teve o maior investimento de recursos humanos foi a digitalização dos serviços. De acordo com a AIMA, o aumento foi de 35% no mesmo período (julho de 2024 a julho de 2026) e prevê chegar a 48% este mês. A falta de serviços digitais é uma das principais reclamações dos imigrantes, principalmente daqueles que chegam de países como o Brasil, onde todos os sistemas são integrados e digitalizados.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Esta área concentra-se na conceção e desenvolvimento de plataformas digitais, soluções tecnológicas e equipas multidisciplinares de suporte, permitindo à AIMA avançar com maior rapidez na implementação de sistemas modernos, eficientes e orientados para o cidadão", pontua a AIMA. Um dos avanços recentes foi a ferramenta que permite acompanhar online o status dos processos de regularização.De acordo com a agência, o investimento representa um "compromisso claro" com a melhoria nos serviços. O objetivo é construir "Uma AIMA mais robusta, mais ágil e mais preparada para responder às necessidades dos cidadãos, dos seus parceiros e da sociedade em geral". A AIMA foi criada em outubro de 2023, em substituição ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e completará três anos em breve.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Nova ferramenta da AIMA permite acompanhar cada etapa do processo de residência.AIMA começa a agendar entrevistas de imigrantes que pediram regularização por curso profissionalizante