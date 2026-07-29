As mudanças na Lei dos Estrangeiros continuam gerando dúvidas entre a comunidade imigrante. Esta alteração, que entrou em vigor no mês de outubro passado, veio aumentar para nove meses o prazo que a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) tem para avaliar processos de reagrupamento familiar.As várias duvidas sobre estas mudanças serão tema de uma sessão informativa online da Casa do Brasil. O encontro será na próxima terça feira, 04 de agosto, às 15:00. A sessão será dinamizada pela jurista e técnica superior da Casa do Brasil de Lisboa, Patrícia Peret. A profissional vai explicar em que consiste na prática as alterações (atualizações e novas regras) na lei de estrangeiros portuguesa.A participação é gratuita, com inscrição obrigatória aqui. As vagas são limitadas e as inscrições fecharão quando o limite for atingido. A Casa do Brasil alerta que caso a pessoa inscrita não receba o link de acesso à reunião no final do dia anterior à sessão, deve verifcar o spam do e-mail.Em caso de qualquer dúvida relacionada com a sessão o e-mail para contato é sessaocbl@gmail.com. Os encontros anteriores já abordaram temas como percursos educativos em Portugal, Lei da Nacionalidade, equivalência de diplomas, processos de regularização, saúde mental e a nova Lei de Estrangeiros, entre outros. A última foi sobre reagrupamento familiar.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigrantes com pedido de reagrupamento familiar serão chamados pela AIMA .Nova ferramenta da AIMA permite acompanhar cada etapa do processo de residência