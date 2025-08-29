"Segunda Baderna" é o novo evento cultural brasileiro da Fábrica Braço de Prata

As noites de segunda-feira não serão mais as mesmas na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa. Foi criado um novo semanal, chamado Segunda Baderna, com o objetivo de celebrar a cultura brasileira e valorizar artistas das mais diversas áreas que são do Brasil e vivem em Portugal. A entrada é gratuita.A estreia será já na próxima segunda-feira, dia 01 de setembro, a partir das 18:30. "O propósito é a celebração da cultura brasileira, repleto de diversidade regional, com atividades de educação, de informação, de terapia, de arte, de pensamento crítico e com oferta de gastronomia brasileira variada", explica a Fábrica Braço de Prata, em comunicado.A escolha da segunda-feira não é por acaso: é o dia em que muitas brasileiros e brasileiros estão de folga, por trabalharem no fim de semana em restaurantes, bares e hotéis, por exemplo. "A escolha da segunda-feira dá-se por muitos brasileiros trabalharem no serviços setor terciário, e que, por esse motivo, têm nesse dia a folga para aproveitarem finalmente aquilo que tanto oferecem à cidade", pontua..Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Esta primeira edição terá uma programação que vai desde espetáculo de capoeira até aula de samba. Confira a programação:18:30 às 20:30 - Alternadamente - Encontro Terapêutico para Imigrantes de Língua Portuguesa x Sessão de esclarecimento sobre a atualidade do regime jurídico para a pessoa migrante - Sala Woolf20:00-21:00 - Roda de Filosofia: Conversas com Bachelard - Sala Arendt21:00-21:30 - Espetáculo de Capoeira - Sala Visconti 21:00-22h:00 - Sarau de Leituras Encenadas da Literatura Contemporânea Brasileira - Sala Woolf21:30-00h - Sarapatel Session - Sala Nietzsche*Todas as atividades são gratuitasAulas** 18:30-21:00 - Aula de Teatro da Mulher LatinoAmericana com Associação P de Potência - Sala Beauvoir 19:00-21:00 - Aula de Forró com Espaço O Baião - Sala Foucault19:00-21:00 - Aula de Percussão e Cuíca com Os Cuiqueiros de Lisboa - Sala Prado Coelho 19:30-21:00 - Aula de Capoeira com Pernalonga da Bahia - Sala Visconti20:00- 2100 - Aula de Passista com Flávia Mota - Corredor Kandinsky**A participação nas aulas é paga, exceto a aula experimental, que é gratuita.O nomeA escolha do nome da festa é uma homenagem à Maria Baderna, bailarina italiana que migrou para o Brasil e que fez do país a sua nova casa, símbolo de uma migração permeada por acolhimento. A explicação do nome é histórica. "Na época, pelo número expressivo de admiradores e pelo furor gerado, seus fãs ficaram conhecidos como “os baderna” e, com o tempo, a palavra foi adquirida pelo vocabulário popular para se referir a “bagunça", mas também ressignificado como a inquietude e o entusiasmo comumente presentes nos sujeitos brasileiros, que são expressados nos sotaques, nas ideologias, na poesia, nos ritmos, nas danças e nos saberes construídos", explica.A Fábrica Braço de Prata, que tem brasileiros e brasileiras na equipe, é um dos espaços culturais de Lisboa mais abertos aos imigrantes. São diversos os eventos no local que valorizam a comunidade brasileira. "Pelo fato de existir, em Lisboa e em Portugal, muitos brasileiros migrantes e em trânsito, é incontornável a criação de um espaço permanente de desenvolvimento das muitas linguagens artísticas e pedagógicas provenientes do Brasil, sendo também um ponto de encontro e de pertencimento dessa comunidade", explica.Todas as pessoas são bem-vindas no evento. "Todas as comunidades, portuguesas ou migrantes, estão convidadas a fazer parte dessa mostra interativa para conhecer mais sobre as culturas do maior país da lusofonia atualmente, dada a sua notável contribuição artística e criativa no cenário internacional".A Fábrica Braço de Prata foi o local da festa de lançamento do DN Brasil e também do aniversário do primeiro ano, além de feiras brasileiras em parceria com o jornal.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que há de bom. Música brasileira e clássico do futebol português animam o fim de semana em Lisboa.Orquestra Indígena do Brasil estreia turnê internacional em Portugal, com parceria com músicos da Madeira