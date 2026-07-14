A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai reforçar sua presença em Portugal. Nesta quarta-feira, 15 de julho, será apresentado o escritório oficial da instituição em Lisboa. A entidade passará a funcionar no mesmo prédio que já abriga a ApexBrasil, a Embratur e o Sebrae, como o DN Brasil já antecipou.Há pelo menos dois anos, a fundação vem planejando expandir suas atividades em Portugal. A Fiocruz já mantém protocolos de cooperação com instituições portuguesas e pretende ampliar essas parcerias.Em entrevista ao DN Brasil em 2025, o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, afirmou que um dos objetivos da expansão é também cuidar da comunidade brasileira em Portugal. "A Fiocruz, como uma instituição do campo da saúde, entende que saúde não é apenas ausência de doença. É direito à moradia, ao lazer, à cultura, à educação, à segurança, às cidades. E isso inclui os brasileiros que moram aqui", argumentou.Segundo a agenda divulgada pela ApexBrasil, a reunião de apresentação será "dedicada ao fortalecimento da cooperação internacional nas áreas de ciência, saúde, inovação e internacionalização". O encontro terá como foco o "desenvolvimento de iniciativas conjuntas em pesquisa, inovação, formação de profissionais e cooperação internacional".Além de Mário Moreira, participarão do encontro o ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, a ministra da Saúde de Portugal, Ana Paula Martins, e o presidente da ApexBrasil, Laudemir André Müller, que estará em sua segunda visita oficial a Lisboa durante o atual mandato.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Durante a passagem por Portugal, Alexandre Padilha também participará, em Lisboa, do evento "Avançando a Inteligência Artificial para a Saúde", promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS/Europa) em parceria com o Governo de Portugal. O encontro reunirá representantes de governos, órgãos reguladores, profissionais de saúde, organizações da sociedade civil, organismos multilaterais, universidades e empresas de diversos países.Antes de chegar a Portugal, o ministro cumpre agenda em Moçambique, onde participou do lançamento da Escola de Saúde Pública. "Nós temos, além do compromisso de ampliar cada vez mais a qualificação profissional e a formação profissional, também queremos discutir, a partir das demandas trazidas pelo ministro da Saúde de Moçambique, uma parceria estratégica na produção de medicamentos, vacinas e tecnologias para a saúde", afirmou Padilha à agência Lusa, em Maputo.Através da cooperação, a Fiocruz e o Governo do Brasil promovem uma série de ações em país da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP). No caso de Moçambique, por exemplo, o país apoiou o Governo moçambicano na construção da primeira unidade para produção de antirretrovirais no combate ao HIV, que hoje também produz medicamentos genéricos.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Vamos ter um olhar especial aos brasileiros em Portugal", diz presidente da Fiocruz.Fiocruz em Lisboa vai reforçar expertise brasileira como indústria farmacêutica