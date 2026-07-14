Mário Moreira, presidente da Fiocruz, e Zacarias da Costa, secretário-executivo da CPLP.
Mário Moreira, presidente da Fiocruz, e Zacarias da Costa, secretário-executivo da CPLP.Foto: Leonardo Negrão.
Saúde

Fiocruz apresenta oficialmente escritório em Portugal esta semana

A instituição referência em saúde tem vindo a reforçar a presença em Portugal nos últimos dois anos.
Publicado a

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai reforçar sua presença em Portugal. Nesta quarta-feira, 15 de julho, será apresentado o escritório oficial da instituição em Lisboa. A entidade passará a funcionar no mesmo prédio que já abriga a ApexBrasil, a Embratur e o Sebrae, como o DN Brasil já antecipou.

Há pelo menos dois anos, a fundação vem planejando expandir suas atividades em Portugal. A Fiocruz já mantém protocolos de cooperação com instituições portuguesas e pretende ampliar essas parcerias.

Em entrevista ao DN Brasil em 2025, o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, afirmou que um dos objetivos da expansão é também cuidar da comunidade brasileira em Portugal. "A Fiocruz, como uma instituição do campo da saúde, entende que saúde não é apenas ausência de doença. É direito à moradia, ao lazer, à cultura, à educação, à segurança, às cidades. E isso inclui os brasileiros que moram aqui", argumentou.

Segundo a agenda divulgada pela ApexBrasil, a reunião de apresentação será "dedicada ao fortalecimento da cooperação internacional nas áreas de ciência, saúde, inovação e internacionalização". O encontro terá como foco o "desenvolvimento de iniciativas conjuntas em pesquisa, inovação, formação de profissionais e cooperação internacional".

Além de Mário Moreira, participarão do encontro o ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, a ministra da Saúde de Portugal, Ana Paula Martins, e o presidente da ApexBrasil, Laudemir André Müller, que estará em sua segunda visita oficial a Lisboa durante o atual mandato.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Durante a passagem por Portugal, Alexandre Padilha também participará, em Lisboa, do evento "Avançando a Inteligência Artificial para a Saúde", promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS/Europa) em parceria com o Governo de Portugal. O encontro reunirá representantes de governos, órgãos reguladores, profissionais de saúde, organizações da sociedade civil, organismos multilaterais, universidades e empresas de diversos países.

Antes de chegar a Portugal, o ministro cumpre agenda em Moçambique, onde participou do lançamento da Escola de Saúde Pública. "Nós temos, além do compromisso de ampliar cada vez mais a qualificação profissional e a formação profissional, também queremos discutir, a partir das demandas trazidas pelo ministro da Saúde de Moçambique, uma parceria estratégica na produção de medicamentos, vacinas e tecnologias para a saúde", afirmou Padilha à agência Lusa, em Maputo.

Através da cooperação, a Fiocruz e o Governo do Brasil promovem uma série de ações em país da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP). No caso de Moçambique, por exemplo, o país apoiou o Governo moçambicano na construção da primeira unidade para produção de antirretrovirais no combate ao HIV, que hoje também produz medicamentos genéricos.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Mário Moreira, presidente da Fiocruz, e Zacarias da Costa, secretário-executivo da CPLP.
"Vamos ter um olhar especial aos brasileiros em Portugal", diz presidente da Fiocruz
Mário Moreira, presidente da Fiocruz, e Zacarias da Costa, secretário-executivo da CPLP.
Fiocruz em Lisboa vai reforçar expertise brasileira como indústria farmacêutica
Saúde
Cooperação
Brasileiros em Portugal
Fiocruz
diplomacia em saúde
Diário de Notícias
www.dn.pt