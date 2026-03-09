Amor em Lisboa: brasileiros também podem tentar vaga no tradicional "Casamentos de Santo António"

Mora em Lisboa e tem o sonho de casar? Esta é a oportunidade. Estão abertas as inscrições para o “Casamento de Santo António”. As cerimônias ocorrem no dia 12 de junho, Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Imigrantes que residem na cidade também podem concorrer.No total, são 16 vagas para casais que desejam formalizar o matrimônio, seja na igreja ou no civil, de forma gratuita. As inscrições estão abertas até o dia 20 de março e incluem um processo de seleção com entrevista.“Entre a Sé de Lisboa e o Salão Nobre dos Paços do Concelho, são 16 os casais que, no dia 12 de junho, irão protagonizar os Casamentos de Santo António, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Lisboa e organizada pela EGEAC, tendo a cidade inteira como convidada”, destaca a Câmara Municipal de Lisboa.A festa é aberta ao público, em meio às comemorações dos santos populares, e acompanhada por toda a cidade. Além das cerimônias, também é realizada uma festa para os recém-casados.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para participar, é necessário atender aos requisitos legais para casamento, como não estar casado, ser maior de 18 anos e ser batizado (no caso do casamento religioso). O edital completo pode ser lido aqui.Até hoje, já foram realizados 431 casamentos (296 religiosos e 135 civis). A iniciativa existe desde a década de 1950, tendo sido interrompida por um período e retomada em 1974, mantendo-se até hoje.A ficha de inscrição deve ser retirada em um dos seguintes locais:Baixa: Largo de São Julião, 8.Horário: dias úteis, das 8h às 20h.Entrecampos: Edifício Central do Município, Campo Grande, 25 – Piso 0.Horário: dias úteis, das 8h às 20h.Marvila: Avenida do Santo Condestável, Lt 8 – Loja 34 (Loja do Cidadão).Horário: dias úteis, das 9h às 19h.Saldanha: Rua Eng. Vieira da Silva – Mercado 31 de Janeiro, 1º piso.Horário: dias úteis, das 9h às 19h.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Escola portuguesa com alunos de 37 nacionalidades cria manual de boas-vindas para imigrantes.“Legado”. Gulbenkian apoia projetos de integração de migrantes com 2,5 milhões