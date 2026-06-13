Web Summit Rio reforça laços entre Brasil e Portugal na tecnologia

Portugal levou 27 startups na delegação que participou da 4ª edição da Web Summit Rio de Janeiro, esta semana. O evento mobilizou, ao todo 40 mil pessoas. O Brasil é um "ótimo mercado de expansão, ainda mais com o acordo UE-Mercosul, que vai facilitar ao nível das tarifas sobre os bens mas também mais tarde nos serviços", explica ao DN a cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro, Joana Gaspar. O processo é gradual e "pode ser benéfico para as nossas empresas, ao nível da desregulamentação; no Brasil há muitas taxas e o acordo UE-Mercosul vem facilitar", ainda que falte o outro lado, completa a diplomata.A edição global do evento, que é realizada todos os anos em Lisboa, conta com o domínio da participação brasileira. Em 2025, mais de 300 empresas do Brasil marcaram presença. Nos últimos três anos, o grupo movimentou mais de 15 milhões de euros em negócios.O CEO da Web Summit afirmou que quando o evento começou no Brasil, "a expectativa em Portugal era que o número de brasileiros em Lisboa baixasse... mas aconteceu o oposto", recordou Paddy Cosgrave, destacando a ideia de que a economia portuguesa pode funcionar como via para chegar ao continente europeu."Os brasileiros perceberam que se querem uma oportunidade na Europa, Portugal está muito bem posicionado e a Web Summit é uma oportunidade incrível para empresas brasileiras ambiciosas", sublinha Paddy Cosgrave.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho."No Brasil não se conhece o Portugal moderno que temos hoje", diz cônsul de Portugal no Rio