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Web Summit Rio reforça laços entre Brasil e Portugal na tecnologia

Evento movimentou mais de 40 mil pessoas esta semana. Edição global, que ocorre em Lisboa em novembro, deve contar, novamente, com liderança brasileira entre as delegações internacionais.

Portugal levou 27 startups na delegação que participou da 4ª edição da Web Summit Rio de Janeiro, esta semana. O evento mobilizou, ao todo 40 mil pessoas.

O Brasil é um "ótimo mercado de expansão, ainda mais com o acordo UE-Mercosul, que vai facilitar ao nível das tarifas sobre os bens mas também mais tarde nos serviços", explica ao DN a cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro, Joana Gaspar. O processo é gradual e "pode ser benéfico para as nossas empresas, ao nível da desregulamentação; no Brasil há muitas taxas e o acordo UE-Mercosul vem facilitar", ainda que falte o outro lado, completa a diplomata.

A edição global do evento, que é realizada todos os anos em Lisboa, conta com o domínio da participação brasileira. Em 2025, mais de 300 empresas do Brasil marcaram presença. Nos últimos três anos, o grupo movimentou mais de 15 milhões de euros em negócios.

O CEO da Web Summit afirmou que quando o evento começou no Brasil, "a expectativa em Portugal era que o número de brasileiros em Lisboa baixasse... mas aconteceu o oposto", recordou Paddy Cosgrave, destacando a ideia de que a economia portuguesa pode funcionar como via para chegar ao continente europeu.

"Os brasileiros perceberam que se querem uma oportunidade na Europa, Portugal está muito bem posicionado e a Web Summit é uma oportunidade incrível para empresas brasileiras ambiciosas", sublinha Paddy Cosgrave.

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