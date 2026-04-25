Primeiro restaurante brasileiro de Lisboa nasce graças ao 25 de Abril

Gaúcho de Caxias do Sul (RS), Juca achava que sua vida fora do Brasil duraria poucos meses quando teve que se exilar do país em 1972, então com 34 anos. Após passar por Argentina e União Soviética no exílio, ele chegou pela primeira vez a Portugal em outubro de 1975, um ano e meio após a Revolução dos Cravos.Ao chegar, Juca encontrou um país que se formava como democracia, com um cenário que "estava fervendo". Em 1978, Juca dá um passo ousado e cria aquele que é o primeiro restaurante brasileiro de Lisboa.Localizado no Bairro Alto, o 'Brasuca' se tornou, rapidamente, ponto de encontro de quem fazia e vivia a revolução.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..\r\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 24 de abril.As músicas brasileiras que celebram o 25 de Abril