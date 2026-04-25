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Primeiro restaurante brasileiro de Lisboa nasce graças ao 25 de Abril

Juca Oliveira, exilado político do Brasil, encontrou em Portugal um refúgio para reconstruir a vida longe da ditadura que vigorava do lado de lá do Atlântico. Assim nasceu o Brasuca.

Gaúcho de Caxias do Sul (RS), Juca achava que sua vida fora do Brasil duraria poucos meses quando teve que se exilar do país em 1972, então com 34 anos. Após passar por Argentina e União Soviética no exílio, ele chegou pela primeira vez a Portugal em outubro de 1975, um ano e meio após a Revolução dos Cravos.

Ao chegar, Juca encontrou um país que se formava como democracia, com um cenário que "estava fervendo". Em 1978, Juca dá um passo ousado e cria aquele que é o primeiro restaurante brasileiro de Lisboa.

Localizado no Bairro Alto, o 'Brasuca' se tornou, rapidamente, ponto de encontro de quem fazia e vivia a revolução.

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Juca Oliveira é uma grande figura.
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