Portugal vota projeto para tornar o racismo crime com pena de prisão

O parlamento português vota nesta sexta-feira, 12 de junho, um projeto de lei que quer tornar o racismo um crime punível com prisão. A iniciativa é resultado da mobilização nacional comandada pelo Grupo de Ação Conjunta Contra o Racismo e a Xenofobia (GAC), que, ao longo dos últimos dois anos, conseguiu apoio de mais de 34 mil cidadãos para levar o tema ao debate na Assembleia da República e propor a alteração ao Código Penal.Atualmente, atos racistas e outros de natureza discriminatória são enquadrados como injúria simples e apenas quando ocorrem na esfera pública, como meios de comunicação."Estamos numa grande expectativa", afirma Anizabela Amaral, jurista e membro do GAC, em entrevista no Radar DN Brasil. "Estes comportamentos apenas são crime em Portugal quando realizados publicamente. Quando são praticados fora dos meios de comunicação, quando são cara a cara, seja no supermercado, na fila do pão, num autocarro, nas situações da discriminação cotidiana, não são criminalizados pelo Código Penal", explica a jurista.A proposta abrange a criminalização de todas as práticas discriminatórias, como xenofobia e homofobia."As pessoas vão às esquadras apresentar queixa pelos atos discriminatórios e o Código Penal o que tem é um crime de injúria simples, que não está agravada pela motivação discriminatória, e nós hoje vamos ver todos os deputados e deputadas que nos representam na Assembleia da República, a debater este tema", afirma Anizabela Amaral, ressaltando que a legislação atual "apenas facilita e gera impunidade para os agressores"."Mais do que uma votação favorável ou desfavorável, o mais importante para nós foi conseguido, que era fazer-se o debate sobre a forma como as vítimas de discriminação são tratadas pelo nosso Código Penal", completa a jurista.Dados da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, as duas principais forças de segurança do país, mostram que, nos últimos quatro anos, cerca de mil denúncias de discriminação foram recebidas, número que veio em crescimento desde 2021.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho.Mais de 30 queixas de discriminação \nparadas por impasse do Parlamento