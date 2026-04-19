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Museu de azulejos em Estremoz ajuda a entender conexão desta arte portuguesa com o Brasil

O curador deste equipamento faz parte da equipe de Portugal que está auxiliando na implantação de um museu de azulejos em São Luís, no Maranhão. Veja a reportagem do Radar DN Brasil.

No Museu Berardo Estremoz, a história da arte da azulejaria é contada através de peças originadas há 4 mil anos. O curador deste equipamento faz parte da equipe de Portugal que está auxiliando na implantação de um museu de azulejos em São Luís, no Maranhão.

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