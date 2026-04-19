Museu de azulejos em Estremoz ajuda a entender conexão desta arte portuguesa com o Brasil

No Museu Berardo Estremoz, a história da arte da azulejaria é contada através de peças originadas há 4 mil anos. O curador deste equipamento faz parte da equipe de Portugal que está auxiliando na implantação de um museu de azulejos em São Luís, no Maranhão.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros desaparecem do ranking dos vistos gold, agora dominado por doações culturais.Xenofobia crescente em Portugal é "muito estúpido", diz Gregório Duvivier