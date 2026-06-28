A Comissão de Assuntos econômicos e monetários do Parlamento Europeu aprovou, esta semana, um plano que cria versões online e off line da moeda euro, que vai ser chamado de euro digital.A nova versão da moeda digital europeia deve ser lançada até 2029, e é impossível para o brasileiro não fazer uma relação direta com o PIX, já que os motivos que incentivaram a aprovação do plano têm relação direta com as bandeiras defendidas pelo governo do Brasil para a sustentação do PIX.O projeto, que ainda precisa de negociações finais entre o Parlamento Europeu, os governos nacionais de cada um dos países membros e a Comissão Europeia, é considerado essencial pelo bloco para reduzir a dependência dos europeus aos provedores de pagamento norte-americanos que englobam as grandes bandeiras de cartões de crédito e de débito, como Visa, Mastercard, Paypal e outros.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Assim como no caso do PIX, sabe qual vai ser a vantagem da moeda digital europeia? Menos taxas a serem pagas, tanto para quem compra como para quem recebe.O relator do projeto no Comissão de Assuntos econômicos e monetários do Parlamento europeu, Fernando Navarrete Rojas, chegou a afirmar que a nova moeda digital permite que os cidadãos do bloco tenham liberdade de escolherem como pagar. Liberdade é a regra.O plano de criação do euro digital está em debate há cinco anos, mas só avançou agora devido a preocupações dos países do bloco com o excesso de dependência criado pelas empresas norte americanas nos sistemas de pagamentos. E as manifestações do presidente dos Estados Unidos em defesa dessas gigantes americanas de pagamento também foram decisivas para a aprovação do plano europeu.Assim como no caso do PIX, que tão bem os brasileiros conhecem, o euro digital vai permitir transações fora do alcance das empresas norte-americanas que dominam o mercado global.Ao que tudo indica, Donald Trump agora, além de brigar com o PIX no Brasil, também terá de direcionar sua artilharia contra o euro digital, que vai ser mais que um sistema de pagamento instantâneo, mas sim um novo formato da moeda europeia, com menos taxas e mais alcance..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O poder de incomodação do PIX.Pagar com Pix via MB Way em Portugal é nova aposta da PagBrasil