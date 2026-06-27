O primeiro pastel de nata a cair nas mãos de Katy Perry em Lisboa não foi o doce durante o passeio no Chiado. Ainda antes de provar a delícia comestível, a cantora recebeu um pastelzinho idêntico ao original entre as ofertas que o Rock in Rio faz aos artistas convidados para o evento. Só que este, embora igualzinho por fora e também no aroma, não é de comer.A carioca Natanny Tancredo Cunha vive em Portugal há oito anos. Consultora de uma empresa farmacêutica internacional, resolveu apostar num projeto pessoal há menos de um ano: fundou uma marca de velas artesanais. Por ser um empreendimento recente, diz que foi com surpresa que recebeu uma ligação."Eu recebi um contato de uma produtora do Rock in Rio, eles gostam sempre de presentear os artistas com um kit, e queriam incluir alguma coisa que representasse Portugal. Eu tinha essa ideia guardada já, que era criar uma vela em formato de pastel de nata, com a fragrância, o mais próximo que a gente conseguisse", conta ao DN Brasil..Assim começou uma corrida contra o tempo para preparar as 'fornadas' antes do início do festival. De vários testes, com pastéis de nata reais, para encontrar o formato correto, à fabricação do próprio molde, escolha da fragrância, além do conceito e criação das embalagens, Natanny teve pouco mais de 15 dias.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As velas são idênticas ao doce, tanto no aspecto, quanto no cheirinho. Depois que as bases ficam prontas nos moldes, Natanny pinta uma a uma, manualmente, com outras duas tonalidades de cera, para garantir que a casca, com aquele queimadinho característico dos pastéis de nata, fica ainda mais real. "Todo mundo que já recebeu, na semana passada, falou que teve vontade de comer, fez sucesso", diz, celebrando a conquista..Os pastéizinhos que vão para este último fim de semana de festival, com shows a movimentar o sábado e o domingo, já saíram para as sacolas dos artistas. Se no início do evento foram Katy Perry, Linkin Park, Pedro Sampaio, Charlie Puth, e outros que receberam, agora quem vai aprovar este produto são nomes como Rod Stewart, Cindy Lauper e Shaggy.Natanny ainda não revela se os pastéis de nata vieram para ficar oficialmente na oferta de empresa. O trabalho com as velas ainda é um projeto secundário ao emprego principal, além de conciliar estas duas funções profissionais com a vida familiar, com o marido e uma filhinha de seis anos, sem parentes por perto."São desafios que muita gente que está aqui enfrenta, você empreender em outro país, com uma cultura que, por mais que seja próxima da nossa, ainda tem algumas especificdades, então você encontrar como agradar o público daqui, mas também ao nosso público, pois tenho muitos clientes brasileiros", avalia. "Acho que essa forma de a gente representar Portugal até aproxima um pouco, porque mostra que a gente está a empreender, a criar alguma coisa nossa, com raízes brasileiras, mas com um pouquinho de Portugal", conclui..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem Baco Exu do Blues, Rock in Rio e Jardim de Verão da Gulbenkian."Quero criar pontes entre Brasil e Portugal através da música", diz Melly, que canta no Rock in Rio sábado