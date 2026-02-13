Brasileiros mostram solidariedade e ajudam afetados pelas tempestades em Portugal

O DN Brasil conversa com brasileiros e brasileiras que promovem variadas ações de voluntariado para ajudar os desabrigados pelas tempestades. A Casa do Brasil em Coimbra, por exemplo, já angariou mais de cinco mil ítens em donativos para apoiar as vítimas junto com as autoridades locais.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, no YouTube e no Spotify..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Novo presidente de Portugal vai analisar projetos que alteram Lei da Nacionalidade e do retorno de imigrantes.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 13 de fevereiro