Radar DN Brasil

Brasileiros mostram solidariedade e ajudam afetados pelas tempestades em Portugal

A Casa do Brasil em Coimbra faz recolha de donativos junto com as autoridades locais. Em Leiria, um grupo de voluntários trabalha para ajudar famílias que perderam tudo. Veja os depoimentos no Radar.

O DN Brasil conversa com brasileiros e brasileiras que promovem variadas ações de voluntariado para ajudar os desabrigados pelas tempestades. A Casa do Brasil em Coimbra, por exemplo, já angariou mais de cinco mil ítens em donativos para apoiar as vítimas junto com as autoridades locais.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, no YouTube e no Spotify.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
