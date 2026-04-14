Presidente da AIMA, Pedro Portugal Gaspar
Presidente da AIMA, Pedro Portugal GasparFoto: Paulo Spranger
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Queixas contra a AIMA sobem 37% no primeiro trimestre

Foram mais de 500 reclamações no Portal da Queixa, quase a metade relacionadas com atrasos, erros de validação e emissão de cartões de residência.
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As reclamações no Portal da Queixa contra a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) subiram quase 37% nos três primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. Segundo comunicado de imprensa, foram registradas 504 queixas entre janeiro e março.

Mais de 40% das queixas (41,47%) estão relacionadas a atrasos, erros de validação e emissão de cartões de residência. Em seguida, estão as reclamações por atendimento e qualidade do serviço (35,52%), como dificuldades de contato com a agência e falta de transparência nos processos. Com pouco mais de 6%, foram reportadas queixas sobre descumprimento de prazos legais e mais 6% sobre falhas em plataformas online.

Segundo o portal, o Índice de Satisfação (IS) é de 17,2 pontos em 100, um nível considerado crítico. Assim, a AIMA é analisada como "um risco sistémico para a atratividade de Portugal no mercado global de talento". Outros indicadores evidenciam fragilidades na AIMA: taxa de resposta (12,7%); taxa de solução (13,6%) e média de avaliações de 4,11 em 10.

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"O cenário confirma uma transição da crítica ao atendimento para uma avaliação negativa da eficácia dos processos administrativos", destaca o comunicado. A agência se mantém entre as três entidades públicas com maior número de reclamações, com 12,12% do total.

Na análise de Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, há um problema de confiança com a agência. "Os dados indicam que a AIMA enfrenta agora um desafio que vai além da capacidade operacional, centrando-se sobretudo na confiança dos cidadãos", diz, citado no comunicado.

O CEO aponta como um problema a falta de transparência em relação aos processos por parte da população imigrante. "Apesar dos avanços na modernização e no aumento da capacidade de processamento, a falta de transparência e de previsibilidade nos processos continua a alimentar a perceção de ineficiência, especialmente quando os cidadãos não têm visibilidade sobre o estado dos seus pedidos", avalia.

amanda.lima@dn.pt

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