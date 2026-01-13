DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Quanto de remédios posso trazer na mala do Brasil (sem receita)?
DN Brasil

Quanto de remédios posso trazer na mala do Brasil (sem receita)?

Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil explica o que pode - e o que não pode - entrar na sua mala ao voltar do Brasil, mesmo sem receita médica.
Dorflex, Magnésia Bisurada, Novalgina… que atire a primeira pedra quem nunca fez uma “malinha” de remédios antes de sair do Brasil para viajar ou morar fora. Para muitos brasileiros em Portugal, a ida ao país vira também a chance de reforçar a farmacinha com medicamentos comuns, mais baratos e fáceis de encontrar.

De forma geral, é permitido trazer medicamentos do Brasil para uso pessoal, mesmo sem receita médica. O ponto-chave não é exatamente o tipo de remédio, mas a quantidade. Não existe um limite oficial de caixas ou comprimidos, mas vale a regra do bom senso: levar o que faz sentido para consumo próprio.

Uma ou duas caixas de analgésicos, antialérgicos ou remédios para o estômago, por exemplo, dificilmente geram problema. Já grandes volumes ou várias caixas iguais podem levantar suspeita na fiscalização.

Sempre que possível, os medicamentos devem estar na embalagem original, com nome, dosagem e princípio ativo visíveis. Remédios soltos ou sem identificação podem gerar questionamentos, sobretudo em conexões internacionais.

Na bagagem de mão, comprimidos e cápsulas não têm restrição, mas xaropes, colírios, sprays, cremes e pomadas entram na regra dos líquidos: frascos de até 100 ml, dentro de saco plástico transparente. O ideal é levar na cabine apenas o necessário para o voo e despachar o restante.

Alguns remédios muito comuns no Brasil merecem atenção. A dipirona (como a Novalgina), por exemplo, é proibida em países como Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Em Portugal, a entrada costuma ser tolerada em pequenas quantidades para uso pessoal, mas pode gerar dúvidas em fiscalizações mais rigorosas ou escalas fora da Europa.

Já medicamentos controlados - como ansiolíticos, antidepressivos, remédios para TDAH ou opioides - fogem dessa regra: nesses casos, é recomendável viajar com receita médica, de preferência indicando o princípio ativo.

Em resumo, para quem volta do Brasil para Portugal, a orientação é simples: pode trazer remédios sem receita, desde que em quantidade compatível com uso pessoal, bem identificados e sem exageros.

Em caso de medicamentos menos comuns, substâncias controladas ou viagens com escalas fora da Europa, a recomendação é consultar o consulado do país de destino ou as orientações da companhia aérea antes do embarque.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
