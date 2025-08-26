Pré-estreia do longa brasileiro “O Que Mora ao Lado” ocorre esta terça em Lisboa

A primeira exibição internacional do filme brasileiro O Que Mora ao Lado está marcada para esta terça-feira, 26 de agosto, em Lisboa. O longa-metragem será apresentado no Kreatori, a partir das 19h30, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.O filme conta a história de um grupo de pessoas que, em uma casa fictícia — a Casa Mythos —, são levadas ao limite ao enfrentarem segredos, traições e forças ocultas. As histórias, entrelaçadas e com cerca de dez minutos cada, revelam o lado sombrio de convivências aparentemente comuns.O Que Mora ao Lado também se destacou por sua iniciativa social. "A produção funcionou como um set-escola, oferecendo oportunidades práticas a estudantes de audiovisual, jovens de baixa renda e profissionais LGBTQIA+, PCDs e PNEs", ressalta o comunicado sobre o filme.Bárbara Lucia Mascarenhas Alves, destaca esta importância social da obra. “Esse filme é mais do que uma produção audiovisual — é um manifesto sobre quem tem direito de contar histórias. É sobre dar voz a profissionais que, por muito tempo, estiveram à margem do mercado", explica, citada em comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A produção foi gravada em uma casa na Serra da Cantareira, em São Paulo e se passa em um único dia. Com 120 minutos de duração e classificação indicativa de 16 anos por conteúdo sensivel, o filme é uma produção da MS7 Produtora..Para Fabiano Cafure, diretor artístico da Keatori, sediar a primeira exibição internacional do filme brasileiro mostra a importância das relações entre os dois países. “Trazer essa pré-estreia para Lisboa é uma forma de reafirmar o valor do intercâmbio artístico entre Brasil e Portugal. É uma honra receber uma obra que une talento, diversidade e um roteiro potente", destaca.A obra foi contemplada com recursos da Lei Paulo Gustavo, destinada a apoiar produções culturais brasileiras. O roteiro e a direção são assinados por James Salinas.. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..'O Agente Secreto' estreia em novembro em Portugal.Filme brasileiro premiado em Cannes e Veneza chega aos cinemas portugueses no dia 21 de agosto