Um post publicado nas redes sociais afirmando que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) passou a aceitar a Certidão de Domicílio Fiscal como comprovante de morada para processos de autorização de residência viralizou entre imigrantes nos últimos dias. A publicação gerou dúvidas e levou muitos brasileiros a acreditar que o documento, por si só, substituiria os comprovantes tradicionalmente exigidos pela agência (contrato do imóvel e declaração do senhorio).Na prática, porém, as orientações divulgadas pela AIMA são mais específicas e devem ser entendidas com cuidado para que nenhum imigrante seja induzido ao erro. O DN Brasil confirmou com a AIMA que não há nenhuma nova regra. O entendimento continua sendo o descrito na orientação publicada pela agência em novembro.E o que diz o documento? A certidão emitida pela Autoridade Tributária (AT) pode ser apresentada apenas em determinadas situações e não substitui os demais documentos exigidos para comprovar o alojamento.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA certidão das Finanças pode ser apresentada apenas quando o requerente não consta no contrato de arrendamento ou de comodato do imóvel. Uma dessas situações é quando o imigrante mora em um quarto em casa compartilhada e o contrato está no nome de outra pessoa.Nesses casos, o documento deve ser acompanhado de uma declaração sob compromisso de honra, na qual o imigrante informa que reside efetivamente no local, além de identificar o proprietário e a situação jurídica da habitação. A certidão, que precisa ter sido emitida há menos de 30 dias, serve para comprovar que aquele é o domicílio fiscal do imigante.Para quem tem contrato de arrendamento em seu nome, continuam a ser exigidos o contrato e o recibo da renda (aluguel) do mês anterior. Já proprietários e usufrutuários devem apresentar a certidão predial permanente, enquanto contratos de comodato exigem esse documento juntamente com a certidão do imóvel. As orientações também deixam claro que a AIMA não aceita atestados emitidos pelas Juntas de Freguesia como prova de alojamento. Durante anos, esse foi o documento válido, mas devido a fraudes, deixou de ser aceito.Ainda assim, a experiência da maior parte dos imigrantes revela que cada balcão da agência pode ter um entendimento diferente. Não são poucos os casos em que foram exigidos documentos totalmente distintos para o mesmo tipo de autorização de residência.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Nova ferramenta da AIMA permite acompanhar cada etapa do processo de residência.Governo acaba com "deferimento tácito" para renovações de títulos de residência