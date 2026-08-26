Direito e tecnologia são áreas que se complementam? Para o brasileiro Lucas Otávio Pereira Rezende, sim. Morando há quatro anos em Portugal, o mineiro exerceu a advocacia antes de migrar para a área de tecnologia, há cinco anos.Junto com o amigo Marcos Vinicius Oliveira Morais, ele uniu a experiência nas duas áreas em uma ferramenta que consideram inovadora: o JurisPortugal. O software é destinado a escritórios de advocacia e busca “aproximar” a inteligência artificial do setor.Em entrevista ao DN Brasil, Lucas conta que a ideia partiu de sua experiência e da observação do mercado. “A ideia do JurisPortugal surgiu da necessidade de modernizar a gestão dos escritórios de advocacia em Portugal e de aproximar, de forma segura e confiável, a Inteligência Artificial do setor jurídico”, explica o brasileiro, que se mudou para o país por motivos profissionais.Aumentar a eficiência e a mobilidade é uma das propostas da ferramenta. “O objetivo da plataforma é reduzir o retrabalho administrativo, diminuir a dependência de documentação em papel e permitir que advogados gerenciem seus escritórios a partir de qualquer local, por meio de computador, tablet ou celular”, detalha. Lucas e Marcos trabalham como engenheiros de software em empresas do setor tecnológico em Portugal. Marcos atua na área há dez anos, com foco em desenvolvimento de software.De acordo com o profissional, a plataforma já está evoluindo para uma segunda versão, atualmente em fase de testes. “A próxima grande evolução da plataforma, atualmente em fase de testes, é a integração de Inteligência Artificial especializada para o contexto jurídico português”, ressalta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O foco é evitar erros. “Esta funcionalidade permitirá auxiliar advogados na análise de processos, na pesquisa de legislação e jurisprudência, na elaboração de documentos e na obtenção de informações jurídicas contextualizadas”, diz.O uso de ferramentas de IA não é novidade nesse mercado, mas imprecisões podem ocorrer com soluções genéricas, afirma Lucas. “O sistema foi concebido para trabalhar com bases de conhecimento jurídicas específicas de Portugal, reduzindo significativamente o risco de informações incorretas ou inexistentes, um dos principais desafios das soluções de IA genéricas”, pontua.Os profissionais acreditam que o JurisPortugal vai “contribuir para a transformação digital da advocacia em Portugal”. O site pode ser explorado neste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Não poderia ser outro lugar”: Martha Leonardis, ex-sócia do BTG Pactual expande empresa para Lisboa.Abriu um negócio em Portugal? Entenda como registrar sua marca