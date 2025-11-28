Porta dos Fundos volta a Lisboa com festival especial de fim de ano

O coletivo Porta dos Fundos estará mais uma vez em a Lisboa no próximo mês de dezembro para uma semana de espetáculos, conversas e exibições na capital portuguesa. Entre 13 e 18 de dezembro, o Centro Cultural de Belém (CCB) e o Cinema São Jorge recebem o Festival Porta dos Fundos, que reúne apresentações já conhecidos do público, convidados especiais e sessões dedicadas aos famosos especiais de Natal do grupo. Os ingressos já estão disponíveis para venda. A programação começa no CCB, nos dias 13 e 14, com “Portátil”, peça de improviso que conquistou os portugueses e que retorna agora com uma novidade: a estreia de Fábio Porchat no elenco, ao lado de Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Gustavo Miranda. No São Jorge, a partir de 16 de dezembro, o público poderá acompanhar o podcast “Não Importa” ao vivo, apresentado por Duvivier e João Vicente com participações de Bruno Nogueira (16/12), Valter Hugo Mãe (17/12) e César Mourão (18/12).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O festival também marca a chegada aos palcos portugueses de “Que História É Essa, Porchat?”, com sessões nos dias 16 e 17. O formato, em que Porchat conduz histórias reais e imprevisíveis, recebe convidados como Joaquim de Almeida, Bumba na Fofinha, Gilmário Vemba, Fafá de Belém, Cândido Costa e Nuno Markl. Já o humor natalino que tornou o Porta dos Fundos conhecido internacionalmente chega às telas do São Jorge com as exibições dos sketchs “Se Beber Não Ceie” (16/12) e “A Primeira Tentação de Cristo” (17/12), além de um especial inédito exibido no dia 18, seguido de conversa entre Fábio Porchat e Ricardo Araújo Pereira.Criado no Rio de Janeiro em 2012, o Porta dos Fundos se tornou uma das principais referências do humor em língua portuguesa, com presença marcante no YouTube, produções para plataformas de streaming e turnês frequentes em Portugal. A relação com o público português, construída ao longo de uma década, como os próprios já contaram em entrevistas ao DN Brasil (Gregório Duvivier e João Vicente, nesta reportagem, e Fábio Porchat, aqui), ganha agora uma celebração em formato de festival.O Festival Porta dos Fundos acontece nos dias 13 e 14 de dezembro no Centro Cultural de Belém e entre 16 e 18 de dezembro no Cinema São Jorge, em Lisboa. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento, onde também é possível consultar a programação completa.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fábio Porchat: "Criei um vínculo muito grande com Portugal".“Provavelmente já apresentamos mais em Portugal, do que no Brasil”, diz Porta dos Fundos