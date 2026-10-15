Senadores comemoram aprovação do fim da escala 6 x 1 na noite da última quarta-feira (14).
Senadores comemoram aprovação do fim da escala 6 x 1 na noite da última quarta-feira (14).Foto: EPA/ANDRE BORGES
Política e Poder

Senado aprova fim da escala 6x1 no Brasil e dá vitória política a Lula antes do segundo turno

Proposta recebeu 75 votos favoráveis e apenas um contrário. Flávio Bolsonaro, adversário do presidente nas eleições, votou a favor da medida após criticá-la.
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O Senado brasileiro aprovou, na noite da última quarta-feira (14), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, na qual o trabalhador tem apenas um dia de descanso por semana. A medida representa uma vitória política para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a 10 dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro.

A proposta prevê dois dias de descanso remunerado por semana e a redução gradual da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial. O texto, que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, recebeu 75 votos favoráveis e apenas um contrário no Senado, em dois turnos de votação.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa presidencial, votou a favor da proposta de forma remota, apesar de ter criticado anteriormente a iniciativa e acusado o presidente de oportunismo eleitoral. O único voto contrário foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), antigo vice-presidente de Jair Bolsonaro.

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A aprovação ocorre em plena campanha eleitoral. Como destacou o correspondente do Diário de Notícias no Brasil, João Almeida Moreira, o fim da escala 6x1 tornou-se uma das principais apostas de Lula para reverter a desvantagem do primeiro turno, quando Flávio recebeu 47,03% dos votos, contra 45,16% do presidente. A medida também enfrenta críticas de setores empresariais, que alertam para o possível aumento dos custos das empresas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula comemorou o resultado ao lado de aliados. "Foi um momento extraordinário para o povo brasileiro", afirmou, destacando que a conquista nasceu da mobilização dos trabalhadores.

A mudança afeta especialmente setores como comércio, hotelaria e restaurantes, nos quais a escala de seis dias de trabalho para um de descanso é frequente. A nova regra não significa necessariamente folgas aos sábados e domingos, já que empresas com funcionamento contínuo poderão manter sistemas de turnos.

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