Candidato pela sétima vez e presidente por três mandatos, não há nem no rincão mais escondido do Brasil quem não conheça o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT). E o senador Flávio Bolsonaro, principalmente por carregar o apelido do anterior chefe de estado, andará lá perto em reconhecimento. O primeiro é o preferido por 39% dos eleitores, o segundo de 30%, segundo a pesquisa Genial/Quaest, de quarta-feira, 5 de agosto. E os demais 11 candidatos? Vamos seguir a ordem da pesquisa: Renan Santos, 41 anos, é um ativista político liberal de direita (e músico nas horas vagas) que ganhou notoriedade como líder do MBL, movimento relevante nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, que hoje se transformou em partido político, o Missão. Tem 4%, segundo a Quaest. Ele está numericamente empatado com Ronaldo Caiado, político veterano (76 anos) de Goiás, onde acaba de exercer o cargo de governador por oito anos. De família tradicional goiana e muito ligado ao agronegócio, concorreu, como Lula, nas eleições de 1989 que elegeram Collor de Mello. Está, desde este ano, no PSD.Com 2%, surge Romeu Zema, 54 anos, licenciado em administração e empresário acionista do grupo Zema, posição que abandonou em 2016 para concorrer – e vencer, com surpresa – ao governo de Minas Gerais pelo neoliberal Novo. Já Augusto Cury, com 1% das intenções de voto, ainda de acordo com a última sondagem nacional disponível, é um psiquiatra e escritor de muito sucesso de livros de auto-ajuda. Concorre pelo Avante e diz-se de “centro”.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppCom direito também a 1% na pesquisa da Quaest surge Samara Martins, 38 anos, do UP, de extrema-esquerda. Dentista, é coordenadora da Frente Negra Revolucionária e concorreu a vice pelo partido em 2022. A seguir, vem o pelotão dos 0% nas pesquisasNo campo mais conservador, apresentam-se Clariana Brandão, presidente do DC em Mato Grosso, que substitui o desistente Joaquim Barbosa, juiz do Mensalão, que por sua vez havia substituído o experiente Aldo Rebelo, ex-comunista que foi caminhando para a direita, e Leonardo Avalanche, líder do PRTB desde 2024, após processo turbulento e judicializado, que nunca concorreu a nenhum cargo na política mas tem núcleo de seguidores no Instagram.Pelo centro, candidata-se Wilson Grassi, do Democrata, veterinário responsável pelo primeiro hospital para cães e gatos em São Paulo.Entre os candidatos de esquerda ou extrema-esquerda contam-se Edmilson Costa, doutor em economia do PCB com discurso “contra o neoliberalismo e o noefascismo”, Hertz Dias, professor da rede pública do PSTU, rapper e cofundador do Movimento Hip Hop Quilombo Brasil, e Rui Costa Pimenta, do PCO, um ex-PT que aos 68 anos se apresenta pela quinta vez.Lista de candidatosLula (PT)Flávio Bolsonaro (PL)Renan Santos (Missão)Ronaldo Caiado (PSD)Romeu Zema (Novo)Augusto Cury (Avante)Samara Martins (UP)Clariana Barão (DC)Edmilson Costa (PCB)Hertz Dias (PSTU)Leonardo Avalanche (PRTB)Rui Costa Pimenta (PCO)Wilson Grassi (Democrata).O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.z.Romeu Zema: “O Governo Lula usa a estrutura de poder para perseguir inimigos”.Augusto Cury: “Make Humanity Great Again é o meu projeto presidencial”