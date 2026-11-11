A Polícia Federal (PF) brasileira levou a cabo uma operação, na terça-feira, de combate ao roubo e posterior venda de livros raros e imagens sacras do património daquele país, anunciou a autoridade, em comunicado.Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, em casas e lojas localizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Diadema, também no estado de São Paulo.“As diligências realizadas posteriormente identificaram possíveis destinatários e comerciantes dos objetos furtados, além de indícios de tentativa de cooptação de um funcionário para facilitar o acesso do grupo criminoso ao acervo do Real Gabinete Português, no Rio de Janeiro”, pode ler-se no comunicado daquela força policial, que realça que a Operação Página Oculta foi sequência de outra iniciativa, intitulada Operação Trinca de Papel.Por seu lado, o presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Francisco Gomes da Costa, disse, em comunicado, ter recebido “com surpresa” as notícias de tentativas de furto de obras raras daquela instituição.“Diante das informações veiculadas pela imprensa, destacamos que não identificamos furto de obras do nosso acervo, bem como desconhecemos qualquer tentativa de cooptação de funcionários do Real Gabinete Português de Leitura”, acrescentou a entidade.No mesmo comunicado, o presidente do Real Gabinete Português de Leitura afirmou que têm “adotado medidas preventivas, inclusive novas regras de visitação e o reforço de procedimentos internos de segurança”.Segundo a Polícia Federal, as buscas tiveram “como finalidade localizar e recuperar livros raros, imagens sacras e outros bens culturais de origem ilícita, bem como apreender documentos, registos de aquisição e comercialização, comprovantes de pagamento, aparelhos celulares, computadores e outros elementos de prova”.As pessoas visadas poderão ter de responder “pelos crimes de receptação, tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados”.De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, entre os alvos da operação esteve a livraria mais antiga da cidade, que trabalha com livros raros desde 1949 e que, questionada pelo jornal, não se pronunciou.."Podem ter mais". Igreja no Rio de Janeiro suspeita que outras peças furtadas do acervo estejam em Portugal.O maior ladrão de livros do Brasil agora investe no furto de quadros