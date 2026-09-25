A Irmandade de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores acredita que outras peças furtadas do patrimônio da igreja possam vir a ser encontradas em Portugal. Conforme o DN Brasil noticiou, a Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, em Lisboa, cinco artigos em prata, que vão passar por uma perícia e que, segundo a irmandade, são parte do acervo da igreja."A Polícia Federal brasileira disse para eu mandar as fotografias de outras peças desaparecidas, pois podem ter mais peças nesse lote. Por isso que a gente mandou as peças de prata todas, com a explicação do José de Oliveira Coutinho", explica ao DN Brasil o provedor da irmandade, Cláudio André de Castro.Localizada no centro do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores é tombada e teve praticamente todo o seu patrimônio furtado desde meados das décadas de 1950 até 1980, segundo o provedor. A estimativa é de que entre 250 e 300 peças, boa parte em prata, tenham desaparecido.Desde 2023, a gestão atual da irmandade tem realizado uma verdadeira caça ao tesouro para recuperar essas peças. "Vasculhamos as gavetas, que estava tudo cheio de cupim, uma coisa horrorosa, e encontrei 77 negativos. Revelei as fotos, de 1947, e vi essa coleção de prataria completamente espetacular, do principal prateiro brasileiro da sua época, o José de Oliveira Coutinho. A gente fez pesquisas, dos anos de 1940 e 1950, sobre como a nossa prataria era majestosa. Um belo dia, nós contratamos um detetive", conta Cláudio André de Castro.Em 2024, a busca deu o primeiro resultado. A irmandade conseguiu encontrar cinco peças de prata numa casa de leilões no Rio de Janeiro. Depois, no ano passado, mais duas peças, encontradas em Campinas. As apreensões ganharam muita repercussão na imprensa local e, por isso, o provedor acredita que as peças possam estar sendo repassadas."Porque as pessoas veem a repercussão de que encontraram e daí quem tem alguma coisa vai tentando repassar para cada vez mais longe. E um detalhe, o preço da prata estourou. Está cinco vezes maior do que alguns anos atrás. Se a gente não cercar, essas peças vão acabar derretidas, porque as pessoas vão tentando vender aos poucos. Se elas se verem completamente sem saída, elas correm o risco de derreter essas peças, que são patrimônio cultural do povo brasileiro", pontua Cláudio André de Castro. ."Heroína"A apreensão em Lisboa só foi possível graças a esta "fama" que a caça ao tesouro da Lapa dos Mercadores começou a ganhar. Em março deste ano, uma leiloeira denunciou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a existência dos tocheiros que acabaram apreendidos pela PJ. "Uma fonte no IPHAN me falou que receberam uma foto e disse 'Cláudio, é igual aos que você encontrou", recorda o provedor.Na foto enviada pela profissional, vê-se dois tocheiros monumentais, dos quatro apreendidos. A denúncia seguiu para a Polícia Federal, que começou os trâmites com a PJ em Portugal. Numa troca de e-mails entre as duas forças, que o DN Brasil teve acesso, a PJ confirma que nas cinco peças recuperadas há a identificação de autoria do prateiro brasileiro. "Todos os objetos têm marca de ensaiador do Rio de Janeiro (c. 1850), marca indicativa do título de dez dinheiros e marcas de ourives de José de Oliveira Coutinho (1794-1822)", escreve a inspetora responsável pelo contato. Embora haja esta confirmação, os bens ainda aguardam uma perícia oficial "e só depois poderão ser entregues às autoridades brasileiras", informou a PJ ao DN Brasil..Nos e-mails, a polícia portuguesa também detalha a magnitude das peças encontradas. Cada um dos quatro tocheiros pesa 31kg e mede 1,16cm. Já a cruz pesa 7,7kg e mede mais de dois metros de altura."Eu não sei quem é a minha heroína ainda, era até legal descobrir um dia. Tem uma heroína aí que é uma leiloeira portuguesa, que nos ajudou", diz Cláudio André de Castro sobre a denunciante.Como identificar as peçasA histórica igreja tem a sua origem em 1743 e começou como um pequeno oratório construído por comerciantes portugueses e locais. A Irmandade de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores foi criada em 1747 e a igreja foi inaugurada em 1750.O interior do templo tem uma mistura rica de elementos barrocos e rococó, com talhas de madeira e obras de arte sacra. É considerada uma das igrejas mais bonitas do Rio de Janeiro e mantém, até hoje, uma intensa programação religiosa, celebrando missas solenes em latim aos sábados e domingos, com coral e orquestra, além de eventos culturais.Um detalhe importante que o provedor destaca é que, nas peças em prata, é sempre visível a marca de assinatura do prateiro, elemento que a PJ confirma, além de um brasão com flores e as letras AM (Ave Maria)..Fotos do acervo da irmandade mostram que os tocheiros e cruz encontrados em Lisboa fazem parte de um conjunto em que ainda faltam duas peças, estimado, hoje, em um milhão e meio de reais.A caça aos tesouros continua e ainda há muito trabalho pela frente."Continuamos procurando dois tocheiros monumentais, quatro menores, seis vasos com palmas, seis castiçais de três velas, cruz processional, varas de Provedor e Procurador, jarra e bacia, lavabo, cálice e patena, esmoleiras, resplendores, coroa, tinteiro e 46 medalhões de prata dos irmãos de Mesa. Também desapareceram imagens sacras, mobiliário e alfaias", informa o provedor.Além das peças de Lisboa, há outro caso sob investigação, em Minas Gerais, onde um medalhão foi encontrado depois de ter sido vendido."Nosso empenho é devolver cada peça ao lugar para o qual foi criada. Entendemos que somos guardiões desse patrimônio em nome de todo o povo brasileiro, e a divulgação das imagens pode ser decisiva para reconhecer objetos cuja origem se perdeu ao passarem por diferentes mãos", diz o provedor da irmandade..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Justiça vai periciar obras sacras recuperadas em Lisboa para confirmar se foram furtadas de igreja no Brasil.Portugal devolve ao México artefactos arqueológicos encontrados à venda por "centenas de euros"