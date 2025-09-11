Pergunte ao Advogado: entrei em Portugal com visto válido, mas sem agendamento na AIMA. Como me regularizar?

O advogado brasileiro André Lima responde, todas as semanas, a uma dúvida dos leitores e leitoras do DN Brasil sobre imigração.A dúvida desta semana é de um leitor que entrou em Portugal com um visto válido, emitido por um consulado português no Brasil, mas sem qualquer agendamento para comparecer à AIMA e solicitar a autorização de residência. Sem esse passo essencial, é possível conseguir a regularização?O advogado André Lima responde:"Trata-se de uma contradição gritante. O visto existe, foi concedido e reconhecido pelo Estado. Mas a falta de padronização nos procedimentos administrativos transforma um título legal em um papel inútil, empurrando o imigrante para a irregularidade — ainda que sem culpa própria.Esse vazio administrativo cria insegurança jurídica, instabilidade financeira para as famílias e até prejuízo ao próprio Estado, que deixa de arrecadar impostos e contribuições. No caso específico relatado, há um alento: a esposa já conseguiu obter a sua autorização de residência. Isso abre caminho para que seja feito o pedido de reagrupamento familiar, como a lei em vigor permite. No entanto, diante da paralisia da AIMA e da já conhecida dificuldade em obter um agendamento, tudo indica que essa solução inevitavelmente caminhará também para os tribunais — transformando um direito legal em mais uma batalha judicial.Para agravar, a própria AIMA tem criado barreiras adicionais, com novos procedimentos internos que são, no mínimo, duvidosos. Muitos deles beiram o abuso, como se o Governo, frustrado com o chumbo das alterações à Lei de Estrangeiros em julho, tivesse encontrado outros meios de dificultar o processo de regularização.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O silêncio institucional só reforça a sensação de abandono. A orientação genérica é sempre a mesma: enviar e-mails (que raramente têm resposta) ou entrar em contato com a central telefônica, que há muito deixou de ter qualquer utilidade prática. No fim, sobra ao imigrante apenas um caminho: recorrer aos tribunais. Mas esse recurso, em vez de solução, abre uma nova frente de desgaste — tanto para as famílias quanto para o próprio Estado, já sobrecarregado com mais de 100 mil ações judiciais contra a AIMA.Estamos diante de um círculo vicioso em que a falha administrativa cria uma ilegalidade artificial, alimenta a judicialização em massa e, ironicamente, torna o sistema ainda mais ineficiente. Um verdadeiro contrassenso para um país que se pretende acolhedor..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt que a resposta será publicada às quintas-feiras no DN Brasil..Quem é o advogado que responde?André Lima, Advogado, inscrito nas Ordens dos Advogados de Portugal e do Brasil, pósgraduado em Finanças, Reestruturação e Contencioso Corporativo pela Universidade Católica Portuguesa, e pós-graduando em Direito Internacional, Imigração & Migração pela EBPÓS. É mentor dedicado de advogados em ascensão e membro ativo de diversas associações jurídicas, incluindo o IBDESC, ABRINTER e ABA, que destacam o seu compromisso com a internacionalização do direito e a sua contribuição para a comunidade jurídica internacional..Pergunte ao Advogado: Indeferimento na AIMA com falhas na análise e exigências abusivas. O que fazer?.Pergunte ao Advogado: para o visto de procura de trabalho, o que fazer se já não tenho contrato?