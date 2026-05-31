Atenção viajantes: greve cancela parte dos entre Brasil e Portugal na terça e quarta

A greve geral da próxima quarta-feira, 3 de junho, vai afetar vários serviços em Portugal, inclusive nos aeroportos. Já estão confirmados cancelamentos de voos entre Brasil e Portugal devido à paralisação, que protesta contra a proposta de alteração nas leis trabalhistas do país.A mobilização ocorre em meio a uma semana marcada por eventos brasileiros na capital portuguesa, como o Fórum de Lisboa e a Feira do Livro. Além disso, trata-se de um período importante para o início da alta temporada de verão em Portugal, quando o país costuma receber mais turistas.Até o momento, as principais companhias aéreas que operam rotas entre Brasil e Portugal precisaram cancelar parte significativa de suas operações. É o caso da Azul Linhas Aéreas e da TAP.A Azul confirmou o cancelamento de quatro viagens. Os transtornos começam já na véspera da greve, na terça-feira, 2 de junho, com os voos que partem do Brasil.A companhia cancelou os trechos AD8750 (Campinas-Lisboa) e AD8900 (Viracopos-Lisboa), programados para 2 de junho, que chegariam à capital portuguesa no dia da paralisação. Na quarta-feira, também estão cancelados os voos AD8751 (Lisboa-Campinas) e AD8901 (Lisboa-Viracopos).Segundo a empresa, os clientes afetados já estão sendo avisados sobre as mudanças. A estimativa é que mais de mil passageiros da companhia brasileira sejam impactados.“A Azul informa que, devido a uma greve geral de trabalhadores portugueses prestadores de serviço, prevista para ocorrer no dia 3 de junho, precisou cancelar os voos AD8750 (Campinas-Lisboa) e AD8900 (Viracopos-Lisboa), do dia 2 de junho, próxima terça-feira, e os voos AD8751 (Lisboa-Campinas) e AD8901 (Lisboa-Viracopos), ambos no dia 3 de junho, quarta-feira. Os clientes impactados estão sendo informados”, informou a companhia em nota publicada em seu site.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ainda no comunicado, a empresa lamentou os impactos da greve. “A Azul lamenta a situação, totalmente alheia à sua vontade, e reforça que trabalha para minimizar possíveis impactos”, destacou.A TAP também terá voos cancelados e operará apenas com serviços mínimos. De acordo com a lista de viagens confirmadas, já na terça as operações são afetadas.Na quarta-feira, dos 79 voos de serviços mínimos, 17 são entre os dois países. Em condições normais, a TAP opera 20 voos diários entre Brasil e Portugal. A lista completa de voos pode ser conferida aqui. A chegada ao aeroportoAlém dos voos, quem teve a viagem mantida deve redobrar a atenção ao deslocamento até o aeroporto e sair com antecedência.Os transportes públicos em Lisboa, como metro, comboios e autocarros, vão operar apenas com serviços mínimos. Isso significa menos veículos em circulação, intervalos maiores entre partidas e lotação elevada, como costuma ocorrer em greves gerais anteriores.Os carros por aplicativo também podem não ser uma alternativa viável, já que a procura tende a aumentar, elevando os preços e o tempo de espera. A experiência de paralisações anteriores mostra que será necessário sair de casa bem mais cedo do que o habitual para garantir a chegada ao destino.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Greve geral. CP alerta para perturbações e divulga serviços mínimos.CGTP apela à greve geral no dia 3 de junho e acusa Governo de ataque aos trabalhadores