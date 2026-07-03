Portugal entrou em estado de alerta, nesta sexta-feira, 3 de julho, que continua até segunda-feira, dia 6. Uma onda de calor chegou com força, aumentando as temperaturas em todo o país."A duração deste episódio de calor" é o que preocupa as autoridades neste momento. Quem avalia é Jorge Ponte, chefe da divisão de previsão meteorológica e vigilância do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em entrevista ao DN/DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Principalmente as regiões do litoral não estão tão habituadas a ter temperaturas da ordem dos 40 graus durante tantos dias seguidos, estamos a falar de cinco, seis dias com temperaturas dessa ordem. O interior pode prolongar um pouco mais", explica o especialista.Autoridades de saúde emitiram orientações para as pessoas enfrentarem o calor, com foco nos mais vulneráveis, idosos e crianças. Mas não há apenas precauções de saúde. A onda de calor coincide com um momento de risco com relação aos incêndios florestais. Alguns parques urbanos, como o Quinta das Conchas, em Lisboa, que possuem área de floresta, foram encerrados preventivamente, para evitar qualquer chance de início de fogo dentro.O estado de alerta traz uma série de outras proibições, como uso de fogo em trabalhos rurais, ou até de máquinas que possam gerar faíscas. Várias autoridades de proteção e socorro, além de forças de segurança, estão em trabalho conjunto para prevenir focos de incêndio e identificar ocorrências logo no início, para impedir que o fogo se espalhe. O trabalho envolve agentes nos terrenos, drones, equipes de vigilância, tudo para evitar tragédias como as que Portugal já viveu em verões anteriores."Não podemos ter incêndios, não podemos ter ocorrências", enfatiza o comandante da proteção civil nacional, Miguel Mário Silvestre, em entrevista ao DN/DN Brasil. "Com estas condiçoes meteorológicas, é preciso estar alerta. Isto é uma missão dos nossos cidadãos. É crítico que contemos com todos", reforça o comandante..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..IPMA. "O que preocupa é a duração deste episódio de calor"."Como está com calor, você é brasileira!"