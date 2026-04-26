Os Miúdos da Ponte em “Ser muitos sem deixar de ser um”

Os Miúdos da Ponte foram à biblioteca e fizeram uma descoberta e tanto!Fernando Pessoa tinha heterônimos — poetas que ele inventou do zero, cada um com nome, vida e jeito de escrever completamente diferentes. Era como se fosse várias pessoas numa só.Já Carlos Drummond de Andrade não precisava de outros nomes. Ele tinha uma voz só — mas uma voz que sabia dizer o mundo inteiro. 🇧🇷E os Miúdos? Descobriram que viver entre Brasil e Portugal já é uma forma de ser muitos sem deixar de ser um. Um Pessoa por fora, um Drummond por dentro — e sempre a caminho de algum lugar… dentro da gente. 💚💛.\rO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Miúdos da Ponte - Chegou a primavera.Miúdos da Ponte e o concurso Amigos e Amigas do Brasil