Opinião. Portugal precisa dos imigrantes, mas faz de tudo para expulsá-los daqui

Texto: Priscila S. Nazareth Ferreira*Primeiro foi o visto de procura de trabalho sem agendamento. Na sequência, não conseguem renovar as residências. Depois, a negativa do NISS para as pessoas com visto para trabalhar. Agora, uma exigência que o Governo inteiro sabe que 67% dos donos de imóveis sonegam impostos sem o menor constrangimento.E do alto de um certo partido, em franca conversa com seus pares mais chegados, se observa o seguinte cenário, quando os ditos homens de poder se sentam todos para fazer ajustes na política de imigração. José, o articulador:"O que de mais severo e eficaz podemos fazer para piorar a vida do imigrante, a ponto dele querer desistir de aqui viver e voltar para o seu país? Tirar-lhes os abonos de família. Mesmo que eles não gastem nem 10% sobre as contribuições que pagam?"Joaquim, o estrategista:"Já estamos a fazer isto ao negar os NISS às crianças que não conseguem ser reagrupadas!"Maria, a entusiasta:"Ah é verdade, já até me havia esquecido. Tu estás sempre atento, oh, Joaquim, não é à toa que és o cabeça da lista dessa vez".João, o moderado:"Impedir o acesso ao serviço nacional de saúde, mesmo com o convênio existente entre Brasil e Portugal? Já se faz isso a quem vem com visto também ou ainda não?"Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Maria, a entusiasta:"Ah, isso também já vem sendo feito. Não fornecemos número de utente, e na maioria dos hospitais não damos acesso ao serviço ambulatórial, nem a diabéticos, cardíacos, ou tratamentos câncer. Até porque vem para cá viver e ainda adoecem, mas que gente inútil!"João, o moderado:"Ah, que bom. Essa eu não sabia. fala o outro membro da orda anti-imigração".José, o articulador:"E que tal se lhes tirassemos o direito ao título de residência exigindo um documento que é quase impossível de se obter?"Diz lá um certo senhor dirigente de partido, que começou a reunião. "Afinal, eu já emiti tanto atestados e ganhei tanto dinheiro que ficou até mal, quando estava como presidente da Junta, não dá mais para seguir por aí. O Ministério Público está de olho agora nas juntas. Então se calhar já não vale o risco".Joaquim, o estrategista:"Hum, excelente ideia! Então vamos seguir por esse caminho: como os senhores sabem, a maioria de nós portugueses sonega nos arrendamentos, então se passamos a exigir que os senhorios admitissem que arrendam casas e quartos o imigrante ficava lixado de vez. E é claro que podemos sempre alegar que assim está na lei".João, o moderado:"Mas será que não fica muito mau? Afinal, todo mundo está à par da sonegação". Maria, a entusiasta:"E então? Quem vai ligar, a população já comprou a nossa mentira de que o imigrante é a causa de todos os problemas do país. Portanto, ninguém vai ligar a isso. E no fim até vão achar bom, porque metade se vai embora, e na igreja que frequento posso lhes garantir que estarão todos de acordo".José, o articulador:"Não sei. Eles não podem se ir todos de uma vez, do contrário todos vão acabar por perceber que só criamos essa "estoria" para que ninguém notasse que todo o investimento que recebemos da União Europeia dos PPRs da vida viraram poeira".Joaquim, o estrategista:"Até lá arranjaremos outra boa desculpa, pá. Pode anunciar".E assim a AIMA torna ainda mais miserável a saga do imigrante na busca de uma autorização de residência, ignorando a obviedade indecente da sonegação das rendas, haja vista que o português dá casa ao imigrante, gosta do dinheiro alheio, afinal as notas pagas não têm nacionalidade, mas faz o que pode e o que não pode para fugir aos impostos.Português que paga a renda tem contrato? Muitos não. Todo pai de estudante universitário sabe desta realidade, o que impede, inclusive, de deduzir os arrendamentos e aceder a apoios. É bom para o Governo não ter deducação, não ter apoios é ainda melhor. E assim vamos vivendo, numa sociedade hipócrita e cheia de mentiras mal contadas.E sempre a culpar o imigrante por tudo e por nada. O problema social não é da imigração, mas sim da economia e da mediocridade das políticas públicas aqui praticadas. Mas não se esqueçam: vem ai 133 mil moradias a custo do PPR, a serem entregues até julho de 2026.Até lá, Portugal contará sempre com os Josés, Joaquins, Joãos e Marias para as construir. Afinal já não lhe vai sobrar imigrantes para os incomodar. Voltamos daqui a menos de um ano para saber o fim desse embrólio. *Priscila S. Nazareth Ferreira é advogada de Direito Internacional Privado a serviço da imigração..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Opinião. Como acreditar num sistema que nega evidências? "Contra fatos não há argumentos" não funciona aqui.Opinião. Entre a retórica política e a repercussão social, o que é verdade na imigração de brasileiros aqui?