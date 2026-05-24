A cerca invisível das fronteiras que separam Portugal do sonho dos brasileiros tem ganhado contornos espinhosos desde que a nova Lei da Nacionalidade de Portugal, que altera as regras para obtenção da cidadania portuguesa, passou a valer. Será o fim do sonho português para os brasileiros?É fato que os brasileiros invadiram Portugal. Basta uma caminhada rápida pelos principais pontos turísticos de Lisboa para perceber a realidade sonora no sotaque. O “brasileiro”, como os portugueses se referem ao sotaque com que nós, brasileiros, falamos, está a dominar as mesas dos bares, os serviços e as universidades do país. Não somos os únicos. Os indianos também chegaram a Portugal como em uma avalanche, a dominar os transportes por aplicativos e vender seus serviços em tuk-tukes, os quais transportam os turistas diretamente para um pedacinho da Ásia. E essa invasão estrangeira incomodou o país, sobretudo com o avanço das pautas políticas ligadas aos partidos de extrema direita.Para parte dos brasileiros, Portugal não tem sido um destino tão atraente e receptivo como foi até há alguns anos. Os registros de deportação de brasileiros crescem na mesma esteira que a chegada em solo português se intensifica. Nos últimos dois anos, entre 2024 e 2025, atingiram um índice recorde. Dados da União Europeia (EU) apontam que quase três mil brasileiros tiveram a entrada negada na União Europeia só no ano passado. O número de brasileiros deportados é 14% superior ao de barrados registrado em 2024. É também o mais alto registro de casos desde 2019, quando 6.435 brasileiros foram barrados ao desembarcar na União Europeia.Portugal lidera a recusa de brasileiros, seguido da Irlanda, país que, igualmente, tem uma forte e cativante comunidade brasileira. O medo de ter a entrada recusada é visível na fila da imigração tão logo desembarcamos em Lisboa. A despeito da demora (as mudanças no sistema de controle de fronteiras, que passou a ser digitalizado) expõe fragilidades e leva quem chega ao país ao esgotamento. São horas na fila. E ali, entre ouvido ligado e uma conversa e outra sempre há casos de quem tem receio de ficar barrado. Um rapaz com quem conversei esses dias na fila da imigração não escondia o receio. Ele estava de férias no Brasil visitando a família e, embora trabalhe legalmente em Portugal, estava com receio de ser barrado porque seu passaporte estava a cinco meses de vencer. Ele entrou no país. Mas o temor que ele permaneceu durante as mais de quatro horas na longa fila de espera não será esquecido. A sombra do fim do sonho português tem invadido a vida dos brasileiros que estão em Portugal, e dos que ainda querem morar no país. Não impediu, deixemos claro, a considerar os voos cheios que todos os dias partem das principais capitais do Brasil com destino a Lisboa ou o Porto. Mas acendeu um sinal de alerta..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O fim de uma era: Portugal se prepara oficialmente para mostrar que despreza o imigrante.O que os imigrantes em Portugal podem esperar em 2026?