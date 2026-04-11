Miúdos da Ponte e o concurso Amigos e Amigas do Brasil

Os Miúdos da Ponte estão super animados com o Concurso Amigos e Amigas do Brasil do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa! Para alunos do 5.º ao 12.º ano matriculados em escolas portuguesas — uma chance incrível de falar sobre amizade, respeito e interculturalidade entre Brasil e Portugal, com prêmios incríveis!Os trabalhos devem ser realizados em grupo, com alunos de, pelo menos, duas nacionalidades diferentes. Desenhos, textos ou vídeos - mostrem como a amizade constrói pontes! .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Miúdos da Ponte convidam para a campanha "Amigos do Brasil".Concurso escolar "Amigos do Brasil" está lançado e com inscrições abertas