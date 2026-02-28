Miúdos da ponte - cartão vermelho para o racismo

Nesta tirinha, o futebol entra em campo para explicar um tema sério: o racismo. A partir da notícia de um jogador insultado por causa da cor da pele, as crianças transformam indignação em conversa, empatia em ação. A história mostra que tratar alguém como “menos” por causa da cor é uma falta gravíssima – daquelas de cartão vermelho!De forma lúdica, os Miúdos lembram que time bom tem gente de toda cor e que crianças também podem fazer a diferença: apoiar quem sofre e dizer que está errado falar ou agir de modo racista. No jogo da vida, a regra é clara: racismo é que fica de fora! .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Miúdos da Ponte - Carta ao sol.Os Miúdos da Ponte