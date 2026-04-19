Liderança feminina: avanço real ou promessa em construção?

Nesta segunda-feira, o Clube de Mulheres de Negócios da Língua Portuguesa, com o participarção da Embaixada da CPLP, da Embaixada do Brasil e da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, realizará um evento em Lisboa, com temas-chave que conectam o público feminino ao empreendedorismo e à inovação. A presença das mulheres no mercado internacional, por vezes subestimada, tem crescido de forma acelerada. No Brasil, cerca de 10,4 milhões de empresas são administradas por mulheres, o que representa 34% do total. Em Portugal, esse número é ainda mais representativo, atingindo até 36,9% dos cargos de gestão.Todavia, a presença feminina na direção geral ainda é modesta: apenas 17% das empresas possuem mulheres como CEOs — um cenário que eventos como o “Conecte-se” pretendem transformar. A liderança feminina nos negócios não apenas quebra paradigmas, como também demonstra que mulheres em cargos de comando alcançam grande sucesso.O olhar feminino agrega atenção aos detalhes, comprometimento e visão estratégica, especialmente quando são mulheres pensando em negócios voltados para esse público.Nos painéis, temas como “Mulheres na gestão de políticas públicas”, “Negócios, Vendas e Tecnologia”, “Internacionalização de Empresas” e “Mercado Sensível ao Gênero” estarão em destaque e são muito necessários.Ainda há um longo caminho a percorrer até que se alcance a igualdade de gênero em termos salariais e de valorização da mulher, com paridade em relação aos homens. Eventos como o “Conecte-se” trazem visibilidade a essa questão. Alguns países, como a Finlândia, já avançaram ao aprovar leis que exigem igualdade salarial. Espera-se que, em breve, os países da CPLP alcancem o mesmo consenso, em benefício da sociedade e das futuras gerações..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.