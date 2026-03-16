A vida do imigrante na guerra no Irã. E agora?

Petróleo nas alturas, corridas aos postos. No Brasil, para encher o tanque já são R$ 800,00. Em Portugal já chegamos à casa dos 90 euros. Sim, caros leitores, por meio de análises simples como essa se mede o exato poder de compra de uma população.O preço dos alimentos disparou. Oferta de fertilizantes no mundo dependem de carregamentos que passam no Estreito de Ormuz. Será que estamos perto de uma crise alimentar? O Presidente Donald Trump declara que a guerra está prestes a acabar com a vitória dos EUA sobre o Irã. Será que é verdade?Infelizmente a narrativa vinda da América não traduz a realidade. O conflito está longe do fim. Parece, pelo contrário, que está só no começo. Líbano e Síria já se envolveram e as incursões do Hezbollah mostram isso. Será que Portugal é um bom lugar para se estar nesse cenário? Vamos aos fatos.Economia mais estável é uma vantagem em relação ao Brasil. Cujo momento político se encontra em rota de colisão com os EUA. Crise diplomática instalada, com a recusa do ministro Padilha de entrar inclusive no Panamá a pedido dos EUA. Cancelado o visto do agente americano em visita recente ao Brasil. Donald Trump exige a classificação de grupos do crime organizado como terroristas. E o Governo Brasileiro recusa essa insígnia. Também recusa a remessa de imigrantes ilegais ao Brasil. Reforçando a rusga na diplomacia entre os países. Um EUA irritado com o Brasil por causa do PIX, por causa do PCC e do Comando Vermelho, e agora com a maior cobertura da China. O Brasil, de país isento, acabou por deixar seu marco no lugar da foto que pretende estar. E não parece ser do lado americano. Um país dividido, com eleições em outubro e num momento político em que o mundo está disposto a deixar de lado a bandeira da paz e partir para conflitos armados que antes eram vistos como meras ameaças.Caros leitores, e se, num mundo totalmente "hipotético", houver uma invasão do território brasileiro com a justificativa de prender dirigentes do crime organizado, cuja relação estreita com vários moradores de Brasília, acaba por implicar no derretimento da República? Lembrem-se: É só uma hipótese. Imagine se EUA seriam capazes de invadir um país dito democrático e definir regras de poder. Ops, parece que já até aconteceu! Mas não vamos falar sobre isso. No final, a Europa, nesse cantinho do Atlântico chamado Portugal, continua sendo um bom lugar para se estar. Principalmente porque aqui a gasóleo para se encher o tanque custa menos de 10% do salário mínimo, enquanto que do outro lado do Atlântico, na terra chamada Brasil, já custa a metade desse salário. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Opinião. Há algo de positivo na nova política de imigração? Fica a pergunta no ar