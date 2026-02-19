O que há de bom. Ressaca de Carnaval anima o fim de semana em Lisboa

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. O Carnaval já passou, mas Lisboa mostra que a folia não acaba na Quarta-feira de Cinzas. Para próximo fim de semana, a cidade segue em clima de ressaca animada, com festas brasileiras, tributos musicais e encontros que misturam ritmos do mundo todo.A edição semanal da O que há de bom está no ar!SUÍNGAÊ - Música brasileira e vibe eletrônicaSe a saudade do Carnaval já bateu, a sexta-feira (20) tem antídoto certo. O SUÍNGAÊ chega ao Lusitano da Penha de França como uma ressaca oficial para quem ainda quer manter a energia lá em cima. A festa começa às 21h30 e mistura música brasileira com batidas eletrônicas, cruzando o acústico e o digital em um diálogo vivo de instrumentos orgânicos, pick-ups e synths.À frente do projeto estão os brasileiros DJ Santos e Giovanni Trecco, hoje radicados no Porto, que transformam a pista em ponto de encontro da comunidade brasileira e de todos que gostam de brasilidade com pegada contemporânea. As entradas variam entre os €4 e os €7.Quando? Sexta-feira (20), às 21h30Onde? Lusitano da Penha de França - Rua Padre Sena de Freitas, 22A, LisboaPreço? Entre €4 e €7Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppHomenagem a Hermeto Pascoal + DJ Shalaby + DJ LYA-GNo sábado (21), a Fábrica Braço de Prata recebe uma programação que atravessa fronteiras musicais. A partir das 21h30, começa a homenagem a Hermeto Pascoal, com Meno Del Picchia, Mariana Urbano, Yedo Gibson, Jonas Dantas e Felipe Bastos celebrando a inventividade do multi-instrumentista brasileiro.Às 22h, a Arabic Night assume a pista com DJ Shalaby, que mistura influências do Sudoeste Asiático e Norte da África com sons urbanos modernos e vintage. Já a partir das 23h, DJ LYA-G conduz a noite por frequências Afro, Latin e World Music, em sets pensados como experiência coletivaQuando? Sábado (21), a partir das 21h30Onde? Fábrica Braço de Prata - Rua da Fábrica de Material de Guerra, 1, LisboaColombina Clandestina - Ressaca de CarnavalO domingo (22) começa cedo e ao ar livre. A partir das 15h, o Village Underground Lisboa recebe a Colombina Clandestina - Ressaca de Carnaval, coletivo artivista que transforma o espírito do Carnaval de rua em música, performance e celebração inclusiva. Nascida em Lisboa, a Colombina une povos, ritmos e pautas sociais em um encontro marcado por batucada, irreverência e participação coletiva.É a chance de fechar o fim de semana mantendo viva a energia carnavalesca, mesmo longe do verão brasileiro. Com entrada gratuita, o evento promete cor, dança e ocupação festiva de um dos espaços culturais mais descolados da cidade.Quando? Domingo (22), às 15hOnde? Village Underground Lisboa - Avenida da Índia, 52, LisboaPreço? Entrada gratuitaAté semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”