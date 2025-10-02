O que há de bom. Peça de teatro e shows de artistas brasileiros entre os destaques do fim de semana

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para a programação dos próximos dias, destacamos a estreia lisboeta da peça Dois de Nós, que junta Antonio Fagundes e Christiane Torloni no palco, além de shows dosa artistas brasileiros Douglas Lemos e Catto, na Fábrica Braço de Prata e na Casa do Capitão, respectivamente.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Peça com Antonio Fagundes e Christiane TorloniDepois de passar pelos Açores, a peça brasileira Dois de Nós chegou a Lisboa nesta semana. O espetáculo, assinado por Gustavo Pinheiro e dirigido por José Possi Neto, coloca em cena dois casais de gerações diferentes que se encontram num quarto de hotel. A partir daí, segredos, verdades e mal-entendidos se cruzam, num jogo de emoções retratado com humor e poesia. Além da dupla de veteranos Antonio Fagundes e Christiane Torloni, o elenco conta também com Thiago Fragoso e Alexandra Martins.Essa é a primeira vez que Fagundes e Torloni dividem o palco, apesar da longa parceria na televisão e no cinema. Ícones de uma geração de atores brasileiros, eles já viveram pares românticos em produções como A Viagem (1994) e dividiram a cena em novelas e filmes marcantes. Agora, em Portugal, a peça estreia no Teatro Tivoli BBVA, com sessões que decorrem de quarta a domingo, até 26 de outubro. Fica a dica pros próximos dias!Onde? No Teatro Tivoli BBVA, LisboaQuando? De quarta a domingo até o dia 26 de outubro.Preço: 20€ a 30€Douglas Lemos na Fábrica Braço de PrataA Fábrica Braço de Prata recebe neste sábado (4) o cantor e compositor Douglas Lemos, um dos nomes em ascensão do samba carioca. Violonista de mão cheia, Lemos traz para Lisboa canções que transitam entre a malandragem boêmia, a poesia das ruas e as histórias de amor que embalam a Glória, bairro do Rio de Janeiro que inspira boa parte de sua obra.Criador da roda de samba Sambachaça, Lemos vem conquistando espaço internacionalmente e chega à cidade com o álbum DG da Glória, que reforça sua identidade como cronista urbano. O show começa às 21h30 e promete transformar a Fábrica num reduto de brasilidade e samba de raiz. Os ingressos custam 10€ e estão disponíveis no site da casa.Onde? Na Fábrica Braço de PrataQuando? Sábado (4), às 21h30Preço: 10€Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Catto na Casa do CapitãoA recém-reinaugurada Casa do Capitão recebe no domingo (5) a cantora Catto, uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea. Natural do Rio Grande do Sul e radicada em São Paulo, Catto construiu em 15 anos de carreira uma trajetória que combina versatilidade musical, potência vocal e identidade estética singular, passando por sete discos e colaborações com nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Marina Lima e Zélia Duncan.Com um espetáculo intimista no sótão da Casa do Capitão, Catto apresenta canções que misturam pop, MPB e experimentações sonoras, reforçando sua posição como uma das artistas mais inventivas da cena brasileira atual. O show está marcado para as 20h30 e os ingressos custam 20,01€, já com comissão incluída.Onde? Na Casa do Capitão, em MarvilaQuando? Domingo (5), às 20h30Preço: 20,01€Até semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Peça com Antônio Fagundes e Cristiana Torloni estreia em Lisboa e fica em cartaz em Portugal até dezembro