O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem Zeca Pagodinho e estreia de ‘O Agente Secreto’

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e região. Para a programação dos próximos dias, o destaque vai para a passagem de Zeca Pagodinho por Portugal - com show em Lisboa já nesta quarta-feira (6) - e para a estreia do filme “O Agente Secreto”, novo trabalho de Kleber Mendonça Filho, que chega às salas portuguesas também a partir desta quinta (6). Fim de semana também tem inauguração de exposição no Museu de Lisboa e roda de samba, cinema e show brasileiro na Fábrica Braço de Prata. A edição semanal da O que há de bom está no ar!Show de Zeca PagodinhoLisboa recebe já nesta quinta-feira (6) um dos maiores nomes da música brasileira. Zeca Pagodinho se apresenta no Campo Pequeno, em Lisboa, nesta quarta (6), Com mais de 40 anos de carreira, quatro Grammys Latinos e um repertório que atravessa gerações, o sambista carioca promete uma noite de muita nostalgia para abraçar o brasileiro que vive longe de casa. A apresentação começa às 21h, com ingressos ainda disponíveis para venda por €25 e €60, à venda online. Se ouvir Zeca ao vivo está na sua lista de pendências afetivas, vale correr. Vale destacar que o sambista concedeu entrevista ao DN nesta semana - leia aqui.Quando? quarta (6), às 21hOnde? Campo Pequeno (Lisboa) e Super Bock Arena (Porto)Preço: €25 a €60Estreia de “O Agente Secreto”A partir desta quinta (6), o público em Portugal poderá conferir um dos filmes brasileiros mais comentados do ano. “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, chega aos cinemas após ser premiado no Festival de Cannes e entrar na corrida pelo Oscar de 2026 representando o Brasil. Com Wagner Moura no papel principal e nomes como Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria e Alice Carvalho no elenco, o longa terá sessões em mais de 40 salas pelo país, incluindo diversos cinemas de Lisboa.Ambientado no Recife dos anos 70, o filme acompanha Marcelo (Moura), professor que retorna à sua cidade natal após um período turbulento em São Paulo, apenas para reencontrar um ambiente sufocado pela vigilância da Ditadura Militar. O longa repete o impacto de trabalhos anteriores de Mendonça, como “Bacurau” e “Aquarius”, e reforça o bom momento do cinema brasileiro fora do país após o sucesso de 'Ainda Estou Aqui' no início do ano. Quando? A partir de quinta (6)Onde? Salas de cinema em Lisboa e Portugal (Ideal, Nimas, Amoreiras, Campo Pequeno, UBBO, Alegro Alfragide, Loures, Oeiras e mais)Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Exposição “Bárbara – O Poder da Fé”A partir de sábado (8), Lisboa recebe uma exposição que conecta Brasil e Portugal por meio da fé, da história e da cultura popular. “Bárbara – O Poder da Fé” ocupa o Museu de Lisboa – Santo António e apresenta a tradição de devoção a Santa Bárbara na Bahia, uma celebração com 384 anos de história que nasceu em Portugal e atravessou o Atlântico, transformando-se em uma das festas religiosas mais vibrantes de Salvador. Fotografias, vídeos e instalações revelam como a figura da santa se entrelaçou com o orixá Iansã, criando uma das mais poderosas fusões entre catolicismo e religiosidade afro-brasileira.A inauguração acontece na sexta (7), às 18h30, com palestra do pesquisador baiano Vagner Rocha, e a mostra segue até 14 de dezembro. A curadoria é de Adelina Rebouças, com coordenação de Shirley Pinheiro e produção executiva de António Moreno. A proposta é transportar o visitante para o coração da festa baiana e refletir sobre fé, resistência e a força das mulheres na cultura luso-afro-brasileira.Quando? De sexta (8) a 14 de dezembro; inauguração dia 7, às 18h30Onde? Museu de Lisboa - Santo AntónioAtrações brasileiras na Fábrica Braço de PrataComo é habitual, a Fábrica Braço de Prata reserva diversas atrações brasileiras para os próximos dias, sendo a primeira nesta sexta (7), com o show de Júlia Piedade. Em quarteto, a luso-brasileira faz uma apresentação de seu álbum de estreia, Chimères com ritmos que circulam entre pop-orquestral, jazz, afro-brasileiros e texturas eletrônicas. O espetáculo está marcado para às 23h. No sábado (8), a programação brasileira é em dose dupla: começa com cinema, com a projeção do filme São Paulo Sociedade Anônima, a partir das 16h. A sessão faz parte do ciclo 'Olga Bénario: capitalismo, a arte de moer gente' e a entrada é gratuita.Sábado também é dia de festa na fábrica. O bloco Cuiqueiros de Lisboa comemora seu aniversário com uma roda de samba liderada por Marcos Esguleba e participação especial de Jéssica Pontes. Nascido em 2023 e inspirado na Mangueira, o grupo virou referência do samba carioca na capital portuguesa, com bateria completa, cuíca dominando o ritmo e clima de carnaval que faz muita gente matar um pouco da saudade do Brasil.A festa começa às 18h e com samba, cerveja e comunidade reunida, a noite promete ser longa.Quando? Sexta (7) e sábado (8).Onde? Fábrica Braço de Prata (Lisboa)Até semana que vem! 