"Significado especial", destaca a Nitrato Filmes sobre estreia simultânea com o Brasil de 'O Agente Secreto'

O tão aguardado filme O Agente Secreto estreia esta semana em Portugal, no mesmo dia em que chega aos cinemas do Brasil — quinta-feira, 6 de novembro. "Um filme que une dois países através do poder do cinema", define a Nitrato Filmes, responsável por trazer o longa ao país."Esta estreia simultânea transforma o filme num verdadeiro acontecimento cinematográfico de língua portuguesa", destaca a distribuidora portuguesa, que também sublinha a importância deste marco para a comunidade brasileira que vive em Portugal. "Num país como Portugal, com uma comunidade brasileira tão expressiva, a estreia em simultâneo tem um significado especial."O Agente Secreto, que representará o Brasil no Óscar 2026, será exibido em mais de 40 salas em todo o país (que em breve serão divulgadas). As sessões especiais, tanto no Brasil como em Portugal e em outros países, como Espanha, têm sido um sucesso de público, com lotações esgotadas.O mesmo sucesso tem sido visto nos festivais de cinema. Em Cannes, a produção brasileira conquistou o prémio de Melhor Realização, com o aclamado Kleber Mendonça Filho, e o de Melhor Ator, para o protagonista Wagner Moura. O filme também venceu o prestigiado Prémio da Crítica Internacional FIPRESCI, entre outras distinções internacionais.O longa de Kleber Mendonça Filho passa-se em 1977, no Recife. "Brasil, 1977. Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos 40 anos, está em fuga. Chega a Recife na semana do Carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio pacífico que procura",diz a sinopse do filme. Além do premiado ator baiano Wagner Moura, O Agente Secreto conta com as atuações de Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Isabél Zuaa.O DN Brasil, em parceria com a Nitrato Filmes, vai sortear 10 pares de ingressos — cinco para o Porto e cinco para Lisboa. Saiba abaixo como participar.