DN Brasil

O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem música, teatro e humor com sotaque brasileiro

As dicas do seu fim de semana recomendadas pelo DN Brasil.
Publicado a

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para a programação dos próximos dias, destacamos shows de artistas brasileiros, peça de teatro na Fábrica Braço de Prata, apresentação de humorista e até festa de Carnaval em Alcântara para fechar o domingão.

A edição semanal da O que há de bom está no ar!

Camila Masiso na Casa Capitão

Radicada em Portugal desde 2017, a cantora e compositora potiguar Camila Masiso celebra 15 anos de carreira com o espetáculo Arrudeio, que chega a Lisboa já nesta quinta (23). A apresentação, marcada para a Casa Capitão, reúne músicas do álbum Arrudeio – Ao Vivo e do EP Arrudeio – Viva!, lançados recentemente nas plataformas digitais. Com uma sonoridade que mistura forró, jazz, samba e influências afro-diaspóricas, Masiso sobe ao palco acompanhada por músicos que transitam entre o tradicional e o contemporâneo, num show dividido em três atos e com participações especiais.

Com passagem por países como França, Áustria, Estados Unidos e Itália, a artista já colaborou com nomes como Roberto Menescal e Julieta Venegas, consolidando uma trajetória de amplitude internacional. No show em Lisboa, a proposta é revisitar diferentes fases da carreira, explorando contrastes entre o intimismo e a celebração.

Onde? Casa Capitão (Lisboa)

Quando? Quinta (23), às 21h

Preço: €14,50

Apresentação de Gio Lisboa

Um dos nomes mais populares da nova geração do humor brasileiro, Gio Lisboa retorna a Portugal com uma proposta ousada: o espetáculo Fora da Plateia. Misturando stand-up, música ao vivo e interação direta com o público, o artista transforma cada apresentação em um episódio único, gravado em tempo real para uma série documental.

Acompanhado pelo DJ Wander e pelo guitarrista Gabriel Pinho, Gio apresenta uma performance que combina humor, improviso e energia musical. A apresentação acontece numa das principais salas da capital, o Coliseu dos Recreios, a partir das 21h.

Onde? No Coliseu dos Recreios

Quando? Quinta (23), às 21h.

Preço: entre €30 e €40.

Programação brasileira na Fábrica Braço de Prata

Assim como em todas as outras semanas, a Fábrica Braço de Prata volta a ser o ponto de encontro da cultura brasileira em Lisboa nos próximos dias. No sábado (25), a casa recebe Brasil Adentro, espetáculo que celebra a música de Moacir Santos, João Bosco, Tânia Maria e Elis Regina, reunindo Bárbara Bit, Erick Endres, Bruno Neves, Pikachu Lacerda e Djâmen numa noite de groove e improviso.

Já no domingo (26), a fábrica se transforma em palco teatral com Outro Lear, peça dirigida por Roni Sousa e interpretada por Humberto Pendrancini. Inspirada em Rei Lear, de Shakespeare, a montagem revisita o clássico sob uma lente contemporânea, explorando os limites entre poder, loucura e fragilidade.

Onde? Fábrica Braço de Prata (Rua Fábrica de Material de Guerra, Lisboa)

Quando? Brasil Adentro – sábado (25), às 23h; Outro Lear – domingo (26), às 19h

Bué Tolo no Village Underground

Já no domingo (26), é a vez do bloco Bué Tolo, já conhecido por levar a energia do carnaval carioca às ruas de Lisboa, voltar ao Village Underground, em Alcântara. O grupo apresenta um espetáculo que atravessa o samba, o rock, o pop e ritmos regionais, em uma celebração aberta a todas as idades. Nesta edição, o destaque é a participação especial da cantora baiana Nega Jaci, cuja voz marcante e trajetória afro-brasileira prometem elevar o clima festivo.

Além de Nega Jaci, o evento marca a estreia dos alunos do curso de percussão do Bué Tolo, criado em abril deste ano. Após meses de ensaios, eles sobem ao palco para tocar lado a lado com o bloco. O resultado deve ser uma tarde de pura energia, com o Village Underground transformado num reduto de batuques e sorrisos.

Onde? Village Underground (Av. da Índia, 52, Alcântara, Lisboa)

Quando? Domingo, 26 de outubro, das 15h às 22h

Preço: €5 antecipado / €7 à porta

Até semana que vem!

