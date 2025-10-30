O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem mostra de teatro brasileiro, inaugurações e shows

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, os destaques vão da mostra de teatro brasileiro no Chapitô à inauguração de exposição em Cascais, passando por na Fábrica Braço de Prata e show de Antônio Villeroy na BOTA. A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Mostra de Teatro do Brasil no ChapitôLisboa volta a receber, a partir desta sexta (31), a Mostra de Teatro do Brasil no Chapitô, que ocupa o icônico espaço na Costa do Castelo até 23 de novembro. Nesta edição, mais de 20 artistas brasileiros sobem ao palco em cinco espetáculos e 13 apresentações, com estreia internacional do monólogo Aquele Último Filme Antes da Partida, de Luan Vieira, e de Diabólica Vingança, adaptação de contos inéditos de Nelson Rodrigues. A abertura do festival fica com Mãe Preta, em cartaz entre sexta (31) e domingo (2).Criada em 2023, a Mostra nasceu da parceria entre a produtora Palavra Z e o Chapitô e já se consolidou como ponte criativa entre Brasil e Portugal, esgotando sessões na primeira edição oficial. As sessões acontecem sempre às sextas e sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h, com ingressos entre €6 e €12.Quando? Sextas e sábados, às 21h; domingos, às 17h. Abertura com Mãe Preta de 31/10 a 02/11Onde? Chapitô (Costa do Castelo)Preço: €6 (meia) a €12 (inteira)Exposição de Bruno SaavedraO fotógrafo luso-brasileiro Bruno Saavedra inaugura neste sábado (1), às 18h, no Centro Cultural de Cascais, a exposição Quando o vi dançar pela última vez. Fruto de mais de três anos de trabalho, a série acompanha Simão Telles, criador da drag Symone De Lá Dragma, entre Pontével e as noites lisboetas, em imagens que cruzam intimidade, identidade e a liberdade de existir. O projeto explora o universo emocional do performer e seu processo de construção identitária, entre vulnerabilidade e força, do lar aos palcos.Com curadoria de Mário Cruz, a mostra aposta numa abordagem sensível, com fotografia e audiovisual que recusam caricaturas e abraçam a complexidade do sujeito retratado. Uma oportunidade rara de ver o trabalho de Saavedra já exibido no Brasil, Austrália, Macau e Alemanha. Baiano de Itamarajú, o artista está em Portugal desde 2004.Quando? Inauguração sábado (1/11), às 18hOnde? Centro Cultural de CascaisPreço: Entrada livreClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Black Total: Halloween na Fábrica Braço de PrataSexta-feira (31) é dia de dançar e fantasiar na Fábrica Braço de Prata, que recebe a festa Black Total LX, dedicada à cultura black e à identidade afro-brasileira. O baile charme toma conta do espaço ao som de DJ Swingueiro, DJ Slick, Camis, Gui do Balanço e Wit Vieira, numa proposta que mistura batidas R&B, funk, groove e soul. A vibe de Halloween ganha homenagem direta a Michael Jackson, e claro, Thriller promete aparecer no setlist.O evento começa às 22h e segue madruga adentro — vale chegar cedo para garantir espaço na pista, porque costuma encher. Em clima de comunidade e energia quente, a Black Total reforça Lisboa como ponto de efervescência da diáspora artística brasileira.Quando? Sexta (31/10), a partir das 22hOnde? Na Fábrica Braço de PrataPreço: €10Antônio Villeroy na BOTANo domingo (2), o compositor e cantor Antônio Villeroy, autor de mais de 400 músicas gravadas por artistas como Ana Carolina, Gal Costa e Ivan Lins, faz show intimista na BOTA, no Largo de Santa Bárbara. Numa carreira que já o levou a públicos de 30 mil pessoas e a palcos nas Américas, Europa e África, Villeroy retorna a Lisboa com formato próximo, voz e violão, privilegiando o repertório autoral e sucessos que cruzaram novelas, filmes e rádios brasileiras nas últimas décadas.É ocasião rara para ouvir de perto um dos nomes mais prolíficos da composição brasileira contemporânea, que transita com naturalidade por samba, pop, MPB e jazz. O show começa às 21h e encerra a programação do fim de semana com um convite à escuta num dos espaços mais aconchegantes de Lisboa para quem gosta de música ao vivo.Quando? Domingo (2/11), às 21hOnde? Na BOTA (Largo de Santa Bárbara, Anjos)Preço: €10 - €15Até semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lisboa volta a receber a Mostra de Teatro do Brasil no Chapitô.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”