Cidade Universitária acolhe segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25).
Cidade Universitária acolhe segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25).Foto: Leonardo Negrão.
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O que há de bom. Fim de semana eleitoral em Lisboa tem shows, roda de samba e festa do livro

As dicas do seu fim de semana selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Este é, mais uma vez, um fim de semana eleitoral: no domingo (25), os brasileiros em Portugal voltam às urnas para decidir o segundo turno das eleições presidenciais, e Lisboa tem o maior colégio eleitoral do país.

Mas antes do voto, e para depois dele, a programação não falta: tem Samba pra Lua Cheia no Cavo Rooftop, a festa do livro independente FLIFA, o show de Isa Buzzi no LAV e uma festa para acompanhar a apuração na Casa Capitão.

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Samba pra Lua Cheia no Cavo Rooftop

Na sexta-feira (23), o Cavo Rooftop, no Terminal de Cruzeiros, transforma-se em “observatório da Lua” com o Samba pra Lua Cheia. O espaço, que inaugurou em julho como novo endereço da música brasileira à beira do Tejo, recebe uma roda de samba ao ar livre com a promessa de muito carinho na preparação da festa. A organização pede que o público chegue cedo e vá “em bando”, e o convite é claro: o ano está acabando e há motivos de sobra para comemorar sambando.

Quando? Sexta-feira (23), portas abertas às 17h

Onde? Cavo Rooftop, Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Av. Infante Dom Henrique

Preço: Contribuição consciente (€3 - €10)

FLIFA - Festa do Livro Independente de Arroios

De sexta (23) a domingo (25), o Mercado de Arroios recebe a quinta edição da FLIFA, festa que reúne mais de 120 editoras, livrarias e coletivos independentes. Entre os participantes estão nomes como Planeta Tangerina, Péssima Editora, Zigurate, Livraria das Insurgentes e Edições da Cinemateca.

A programação inclui uma leitura encenada dos Artistas Unidos em homenagem a Harold Pinter, a celebração dos dez anos da editora A Morte do Artista e um ciclo de mesas redondas sobre best-sellers, hábitos de leitura e festivais literários.

Há também um lançamento com cozinha ao vivo e prova de “espécies”, doce típico da ilha de São Jorge, nos Açores, além de oficinas de livros pop-up, escrita criativa e ilustração para as crianças. Nascida em 2022, a FLIFA é produzida pela Junta de Freguesia de Arroios e tem entrada e atividades gratuitas.

Quando? Sexta-feira (23), das 17h às 21h30; sábado (24) e domingo (25), das 11h às 19h

Onde? Mercado de Arroios, Lisboa

Preço: Entrada gratuita

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Isa Buzzi - “Clube dos Corações Partidos”

No domingo (25), o LAV - Lisboa ao Vivo recebe a cantora e compositora Isa Buzzi, que traz a Portugal a turnê “Clube dos Corações Partidos”. O show reúne canções que partem de sentimentos reais e falam de amor, saudade e superação, com a proposta de transformar essas histórias numa experiência coletiva, com o público cantando cada música ao lado da artista. A cantora chega depois de uma atuação bem recebida no Rock in Rio, e a turnê portuguesa passa antes pelo Porto, no sábado (24), no Hard Club.

A experiência VIP começa às 16h e o show para o público geral, às 18h, o que deixa tempo para votar antes. Os ingressos estão à venda na Ticketline.

Quando? Domingo (25), às 16h (experiência VIP) e às 18h (público geral)

Onde? LAV - Lisboa ao Vivo, Lisboa

Preço: À venda na Ticketline

Te Beijo na Apuração na Casa Capitão

Para quem quer acompanhar a noite eleitoral em companhia, a Casa Capitão promove no domingo (25), a partir das 13h, o “Te Beijo na Apuração”, festa organizada pelo Embrasa Clube. A programação começa no terraço com feijoada brasileira, servida das 13h às 15h, e segue com um line-up que inclui Gardênia, NANV, Cigarra e Marco Santana. A entrada no terraço é gratuita.

No rés-do-chão, às 19h, há ainda um show pago de Juliana Linhares, uma das vozes da nova MPB. A ideia do evento, nas palavras da organização, é combinar o voto com um encontro de “ansiedade e esperança”, com cerveja gelada e música brasileira.

Quando? Domingo (25), a partir das 13h; feijoada das 13h às 15h; Juliana Linhares às 19h

Onde? Casa Capitão (terraço e rés-do-chão), Rua do Grilo 119, Lisboa

Preço: Entrada gratuita no terraço; show de Juliana Linhares pago

Eleições brasileiras - segundo turno

No domingo (25), os 134.797 eleitores brasileiros aptos a votar em Portugal são chamados às urnas, em Lisboa, no Porto e em Faro. No primeiro turno, o comparecimento em Lisboa foi de cerca de 38%, e o cônsul-geral Alessandro Candeas espera chegar perto de 50% desta vez, ajudado pela organização das filas, que foi elogiada no primeiro turno. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, e baixar o e-Título ajuda a saber com antecedência qual é a sua seção.

Para quem mora longe dos locais de votação, o mural “Voto lá fora” reúne ofertas de caronas e hospedagens. E é bom lembrar de um aviso prático: na madrugada de domingo, Portugal muda para o horário de inverno e os relógios atrasam uma hora. Olho no despertador!

Quando? Domingo (25)

Onde? Na Cidade Universitária

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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