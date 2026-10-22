Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Este é, mais uma vez, um fim de semana eleitoral: no domingo (25), os brasileiros em Portugal voltam às urnas para decidir o segundo turno das eleições presidenciais, e Lisboa tem o maior colégio eleitoral do país. Mas antes do voto, e para depois dele, a programação não falta: tem Samba pra Lua Cheia no Cavo Rooftop, a festa do livro independente FLIFA, o show de Isa Buzzi no LAV e uma festa para acompanhar a apuração na Casa Capitão.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Samba pra Lua Cheia no Cavo RooftopNa sexta-feira (23), o Cavo Rooftop, no Terminal de Cruzeiros, transforma-se em “observatório da Lua” com o Samba pra Lua Cheia. O espaço, que inaugurou em julho como novo endereço da música brasileira à beira do Tejo, recebe uma roda de samba ao ar livre com a promessa de muito carinho na preparação da festa. A organização pede que o público chegue cedo e vá “em bando”, e o convite é claro: o ano está acabando e há motivos de sobra para comemorar sambando.Quando? Sexta-feira (23), portas abertas às 17hOnde? Cavo Rooftop, Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Av. Infante Dom HenriquePreço: Contribuição consciente (€3 - €10)FLIFA - Festa do Livro Independente de ArroiosDe sexta (23) a domingo (25), o Mercado de Arroios recebe a quinta edição da FLIFA, festa que reúne mais de 120 editoras, livrarias e coletivos independentes. Entre os participantes estão nomes como Planeta Tangerina, Péssima Editora, Zigurate, Livraria das Insurgentes e Edições da Cinemateca. A programação inclui uma leitura encenada dos Artistas Unidos em homenagem a Harold Pinter, a celebração dos dez anos da editora A Morte do Artista e um ciclo de mesas redondas sobre best-sellers, hábitos de leitura e festivais literários.Há também um lançamento com cozinha ao vivo e prova de “espécies”, doce típico da ilha de São Jorge, nos Açores, além de oficinas de livros pop-up, escrita criativa e ilustração para as crianças. Nascida em 2022, a FLIFA é produzida pela Junta de Freguesia de Arroios e tem entrada e atividades gratuitas.Quando? Sexta-feira (23), das 17h às 21h30; sábado (24) e domingo (25), das 11h às 19hOnde? Mercado de Arroios, LisboaPreço: Entrada gratuitaClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Isa Buzzi - “Clube dos Corações Partidos”No domingo (25), o LAV - Lisboa ao Vivo recebe a cantora e compositora Isa Buzzi, que traz a Portugal a turnê “Clube dos Corações Partidos”. O show reúne canções que partem de sentimentos reais e falam de amor, saudade e superação, com a proposta de transformar essas histórias numa experiência coletiva, com o público cantando cada música ao lado da artista. A cantora chega depois de uma atuação bem recebida no Rock in Rio, e a turnê portuguesa passa antes pelo Porto, no sábado (24), no Hard Club.A experiência VIP começa às 16h e o show para o público geral, às 18h, o que deixa tempo para votar antes. Os ingressos estão à venda na Ticketline.Quando? Domingo (25), às 16h (experiência VIP) e às 18h (público geral)Onde? LAV - Lisboa ao Vivo, LisboaPreço: À venda na TicketlineTe Beijo na Apuração na Casa CapitãoPara quem quer acompanhar a noite eleitoral em companhia, a Casa Capitão promove no domingo (25), a partir das 13h, o “Te Beijo na Apuração”, festa organizada pelo Embrasa Clube. A programação começa no terraço com feijoada brasileira, servida das 13h às 15h, e segue com um line-up que inclui Gardênia, NANV, Cigarra e Marco Santana. A entrada no terraço é gratuita.No rés-do-chão, às 19h, há ainda um show pago de Juliana Linhares, uma das vozes da nova MPB. A ideia do evento, nas palavras da organização, é combinar o voto com um encontro de “ansiedade e esperança”, com cerveja gelada e música brasileira.Quando? Domingo (25), a partir das 13h; feijoada das 13h às 15h; Juliana Linhares às 19hOnde? Casa Capitão (terraço e rés-do-chão), Rua do Grilo 119, LisboaPreço: Entrada gratuita no terraço; show de Juliana Linhares pagoEleições brasileiras - segundo turnoNo domingo (25), os 134.797 eleitores brasileiros aptos a votar em Portugal são chamados às urnas, em Lisboa, no Porto e em Faro. No primeiro turno, o comparecimento em Lisboa foi de cerca de 38%, e o cônsul-geral Alessandro Candeas espera chegar perto de 50% desta vez, ajudado pela organização das filas, que foi elogiada no primeiro turno. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, e baixar o e-Título ajuda a saber com antecedência qual é a sua seção.Para quem mora longe dos locais de votação, o mural “Voto lá fora” reúne ofertas de caronas e hospedagens. E é bom lembrar de um aviso prático: na madrugada de domingo, Portugal muda para o horário de inverno e os relógios atrasam uma hora. Olho no despertador!Quando? Domingo (25)Onde? Na Cidade Universitária.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Manifestantes protestam contra alegado favorecimento da Meta a Flávio Bolsonaro nas eleições.Frank Jorge e Carlinhos Carneiro trazem o rock gaúcho para Lisboa em show inédito