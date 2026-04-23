Desfile 25 de Abril em Lisboa.
Desfile 25 de Abril em Lisboa.Foto: Leonardo Negrão
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O que há de bom. Celebrações do 25 de abril entre destaques do fim de semana em Lisboa

Fim de semana tem programação espalhada pela cidade para celebrar a Revolução dos Cravos; confira.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Nesta semana, não tem para onde fugir: o 25 de abril domina completamente a programação da cidade nos próximos dias. Entre eventos organizados, shows e as tradicionais concentrações de rua, o fim de semana está reservado para sair de casa e acompanhar de perto as celebrações da Revolução dos Cravos.

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Celebrações do 25 de abril na Fábrica Braço de Prata

Se a ideia for passar o 25 de abril em um só lugar, a Fábrica Braço de Prata provavelmente é uma das escolhas mais completas do fim de semana. O espaço preparou uma programação que ocupa praticamente todos os ambientes da casa ao longo do sábado, misturando debate político, música, cinema e festa.

A partir das 19h30, rola uma conversa com poetas e ativistas sobre temas como censura e colonialismo, seguida de microfone aberto. Ao mesmo tempo, outras salas recebem construção de obra coletiva, exibição de documentários sobre o período revolucionário e apresentações artísticas.

Conforme a noite avança, a programação vai ganhando ritmo de festa. Tem performance, shows, DJs, coros cantando músicas de Abril e uma jam luso-africana com palco aberto. Também entram na agenda uma roda de samba durante a tarde, organizada pelo Coletivo Gira.

Quando? Sábado, 25 de abril, das 16h até de madrugada (programação principal a partir das 19h30)

Onde? Fábrica Braço de Prata (Rua da Fábrica de Material de Guerra, 1, Lisboa)

Preço? €7 antecipado / €10 na porta (samba)

25 de abril em Benfica com Chico César

Benfica também entra forte na programação do 25 de abril, com atividades espalhadas entre sexta (24) e domingo (26) em diferentes espaços da freguesia. O principal destaque é o show gratuito de Chico César no sábado, que volta a Lisboa depois de passagens recentes por Portugal. O cantor paraibano leva ao palco um repertório que mistura clássicos da carreira com a pegada poética e política que sempre marcou seu trabalho.

Além do show, o dia 25 ainda conta com outras atrações, como o espetáculo “Vozes em Liberdade” e apresentações de artistas da cena portuguesa. Ao longo do fim de semana, a programação inclui também exposições, rodas de conversa e outros shows, ocupando espaços como o Palácio Baldaya, o Auditório Carlos Paredes e o Espaço Ulmeiro. Tudo com entrada gratuita.

Quando? De sexta (24) a domingo (26), com destaque para sábado, 25 de abril

Onde? Palácio Baldaya, Auditório Carlos Paredes e Espaço Ulmeiro (Benfica, Lisboa)

Preço? Entrada gratuita

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Celebrações nas ruas de Lisboa

Para além dos eventos organizados, o 25 de abril continua sendo vivido nas ruas. Na sexta-feira (24), véspera da data, duas concentrações tradicionais voltam a reunir o público em Lisboa: uma no Largo do Carmo, ponto histórico da Revolução, e outra na região da Paiva Couceiro, na Penha de França.

Já no sábado (25), o fluxo continua com a tradicional descida da Avenida da Liberdade. A concentração costuma acontecer a partir do início da tarde - o famos às três no Marquês - e vai até o início da noite. Um dia clássico do calendário lisboeta, com gente de todas as idades na rua, cravo na mão e clima de celebração. No pós-desfile, destaque para a festa na Voz do Operário, na Graça.

Quando? Sexta (24), à noite, e sábado (25), a partir das 15h

Onde? Largo do Carmo, Paiva Couceiro e Avenida da Liberdade (Lisboa)

Preço? Gratuito

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