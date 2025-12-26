O que há de bom. Antes das festas de Réveillon, o último fim de semana do ano tem forró e samba em Lisboa

Nesta semana, por conta do feriado de Natal, a 'O que há de bom' - agenda cultural do DN Brasil - sai um dia depois do habitual, com as sugestões para aproveitar o último fim de semana do ano na capital e arredores. Para a programação dos próximos dias, destacamos uma roda de samba interativa em Marvila, um musical sobre Carmen Miranda no Politeama e o derradeiro baile de forró roots do ano, na Casa Capitão.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Pagode do Elias em MarvilaDepois do sucesso no Brasil, o projeto Canta um Samba Comigo chega a Lisboa com roda de samba em formato 360°, músicos cercados pelo público e participação direta de quem está ali para cantar junto. A edição lisboeta acontece neste sábado (27) no 8 Marvila, com cinco horas de samba conduzidas pelo Pagode do Elias e convidados: programa certeiro para quem quer começar o último fim de semana do ano com samba no pé e coro afinado.Quando? Sábado, 27 de dezembro, das 18h às 23hOnde? 8 Marvila (Praça David Leandro da Silva, Lisboa)Preço: €8,70Musical de Carmen MirandaEm cartaz no Teatro Politeama, Carmen Miranda – O Grande Musical revisita a trajetória da artista luso-brasileira que conquistou o Brasil, Hollywood e o mundo. Com texto e encenação de Filipe La Féria, o espetáculo acompanha a menina nascida em Marco de Canaveses que atravessou o Atlântico ainda criança e se tornou uma das maiores estrelas do século XX, símbolo de liberdade criativa, ousadia e fusão cultural.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA superprodução aposta em cenários grandiosos, figurinos exuberantes e números musicais que percorrem o samba, a Broadway e o cinema americano.Quando? Sábado, 27 de dezembro, às 17hOnde? Teatro Politeama (Lisboa)Preço: de €10 a €45Forró na Casa CapitãoO último Baile Roots Lisboa do ano acontece no sábado, na Casa Capitão, com uma tarde dedicada ao forró tradicional do Nordeste brasileiro. O grupo luso-brasileiro Forró de Rabeca, liderado pelo multi-instrumentista Dirceu Melo, apresenta um repertório inspirado no forró rabecado de Pernambuco, com sonoridade crua, dançante e fiel às raízes do género.A programação começa às 14h e conta ainda com o DJ Raoni Roots, garantindo o clima de arrasta-pé até o fim da tarde. Quando? Sábado, 28 de dezembro, a partir das 14hOnde? Na Casa CapitãoPreço: €4Até ano que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira