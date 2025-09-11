O que há de bom: feira brasileira gratuita, festival de filmes de terror e Amazônia na Fábrica Braço de Prata

Na semana passada, excepcionalmente, não tivemos a coluna em respeito ao luto de Lisboa pelas vítimas da tragédia no elevador da Glória. Hoje retomamos a agenda cultural com dicas de planos para os próximos dias na cidade. As temperaturas seguem altas e o clima de verão continua, apesar de começar a anoitecer mais cedo e ser preciso um "casaquinho" para os mais friorentos, como dizemos na minha terra, o Paraná.Brasil Origem WeekCom toda a certeza é o evento mais brasileiro dos próximos dias em todo o país. O Brasil Origem Week inicia a primeira edição em Lisboa, com quatro dias de atividades e entrada gratuita. A programação é extensa: comidas de várias partes do Brasil, atrações musicais, mostra fotográfica, showcooking (com direito à degustação) e fóruns com vários assuntos de interesse da comunidade brasileira em Portugal. O DN Brasil estará por lá e fica o convite para que visitem o nosso estande!Quando? de quinta até domingo, das 13:00 às 20:30.Onde? No Páteo da Galé, na Praça do Comércio, em Lisboa.Valor? Entrada gratuita.Euterpe na Fábrica Braço de PrataVinda diretamente de Roraima, a cantora Euterpe traz o show Pura Mistura à Fábrica Braço de Prata neste final de semana. “Pura Mistura reúne suas composições autorais lançadas em seus álbuns musicais ao longo de sua trajetória artística, criando uma conexão entre a tradição e a modernidade”, destaca o resumo do show. Será uma noite para lembrar que o Brasil é grande e repleto de sons diversos, incluindo os batuques afro-amazônicos, influenciados por sonoridades latinas e caribenhas, típicas de Roraima. A apresentação será na sexta-feira, 12 de setembro, a partir das 23:00.Quando? sexta-feira, 12 de setembro, a partir das 23:00.Onde? Na Fábrica Braço de PrataValor? 10 euros (que dá direito a assistir outros três concertos na noite, incluindo um forrózinho!).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!BaianaSystem no parque MonsantoDomingo, no agradável parque de Monsanto, o som da guitarra baiana poderá ser ouvido de longe: BaianaSystem se apresenta no Monsanto Open Air, a partir das 20:30. Ainda há ingressos para a venda. A passagem por Lisboa faz parte da turnê internacional da banda, que já esteve no Algarve e estará no Porto, além de shows em Dublin e Londres.Quando? Domingo, a partir das 20:30Onde? Parque Monsanto, em Lisboa.Valor? Ingressos a partir de 30 euros.Festival de filmes de terrorO Motelx, o maior festival de filmes de terror de Lisboa e reconhecido internacionalmente, tem uma agenda recheada de sustos até domingo. O festival começou na terça-feira e tem dezenas de curtas e longas em exibição no Cinema São Jorge. (Leia aqui a análise do colunista do DN João Lopes sobre a edição deste ano).As sessões ocorrem durante todo o dia até depois da meia-noite, por isso, é mais fácil encontrar uma hora para assistir uma das produções, além de ter uma agenda de debates e uma badalada festa de encerramento. Confira aqui toda a programação.Quando? Até domingo, 14 de setembro.Onde? Cinema São Jorge, na avenida da Liberdade.Valor? Entradas a partir de quatro euros por sessão.Semana que vem o Nuno está de volta e assume novamente a coluna! Bom final de semana!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Com entrada gratuita, feira brasileira começa nesta quinta em Lisboa.Com música em novela em exibição em Portugal, Jammil leva grandes hits do verão brasileiro para Lisboa