DN Brasil

O que há de bom: feira brasileira gratuita, festival de filmes de terror e Amazônia na Fábrica Braço de Prata

A edição semanal da O que há de bom está no ar!
Publicado a

Na semana passada, excepcionalmente, não tivemos a coluna em respeito ao luto de Lisboa pelas vítimas da tragédia no elevador da Glória. Hoje retomamos a agenda cultural com dicas de planos para os próximos dias na cidade. As temperaturas seguem altas e o clima de verão continua, apesar de começar a anoitecer mais cedo e ser preciso um "casaquinho" para os mais friorentos, como dizemos na minha terra, o Paraná.

Brasil Origem Week

Com toda a certeza é o evento mais brasileiro dos próximos dias em todo o país. O Brasil Origem Week inicia a primeira edição em Lisboa, com quatro dias de atividades e entrada gratuita. A programação é extensa: comidas de várias partes do Brasil, atrações musicais, mostra fotográfica, showcooking (com direito à degustação) e fóruns com vários assuntos de interesse da comunidade brasileira em Portugal. O DN Brasil estará por lá e fica o convite para que visitem o nosso estande!

Quando? de quinta até domingo, das 13:00 às 20:30.

Onde? No Páteo da Galé, na Praça do Comércio, em Lisboa.

Valor? Entrada gratuita.

Euterpe na Fábrica Braço de Prata

Vinda diretamente de Roraima, a cantora Euterpe traz o show Pura Mistura à Fábrica Braço de Prata neste final de semana. “Pura Mistura reúne suas composições autorais lançadas em seus álbuns musicais ao longo de sua trajetória artística, criando uma conexão entre a tradição e a modernidade”, destaca o resumo do show.

Será uma noite para lembrar que o Brasil é grande e repleto de sons diversos, incluindo os  batuques afro-amazônicos, influenciados por sonoridades latinas e caribenhas, típicas de Roraima. A apresentação será na sexta-feira, 12 de setembro, a partir das 23:00.

Quando? sexta-feira, 12 de setembro, a partir das 23:00.

Onde? Na Fábrica Braço de Prata

Valor? 10 euros (que dá direito a assistir outros três concertos na noite, incluindo um forrózinho!)

BaianaSystem no parque Monsanto

Domingo, no agradável parque de Monsanto, o som da guitarra baiana poderá ser ouvido de longe: BaianaSystem se apresenta no Monsanto Open Air, a partir das 20:30. Ainda há ingressos para a venda. A passagem por Lisboa faz parte da turnê internacional da banda, que já esteve no Algarve e estará no Porto, além de shows em Dublin e Londres.

Quando? Domingo, a partir das 20:30

Onde? Parque Monsanto, em Lisboa.

Valor? Ingressos a partir de 30 euros.

Festival de filmes de terror

O Motelx, o maior festival de filmes de terror de Lisboa e reconhecido internacionalmente, tem uma agenda recheada de sustos até domingo. O festival começou na terça-feira e tem dezenas de curtas e longas em exibição no Cinema São Jorge. (Leia aqui a análise do colunista do DN João Lopes sobre a edição deste ano).

As sessões ocorrem durante todo o dia até depois da meia-noite, por isso, é mais fácil encontrar uma hora para assistir uma das produções, além de ter uma agenda de debates e uma badalada festa de encerramento. Confira aqui toda a programação.

Quando? Até domingo, 14 de setembro.

Onde? Cinema São Jorge, na avenida da Liberdade.

Valor? Entradas a partir de quatro euros por sessão.

Semana que vem o Nuno está de volta e assume novamente a coluna! Bom final de semana!

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
