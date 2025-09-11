Com entrada gratuita, feira brasileira começa nesta quinta em Lisboa

Gastronomia, cultura, negócios e debates estratégicos entre Brasil e Portugal são alguns dos temas principais do Brasil Origem Week, evento que começa nesta quinta-feira, 11 de setembro, em Lisboa. Depois de edições no Porto e em várias cidades europeias, é a primeira vez que a capital portuguesa sedia a feira, que tem uma das programações mais amplas de todas as edições já realizadas.Segundo Marco Lessa, idealizador do evento, um dos objetivos da feira é criar pontes entre Brasil e Portugal. “O Brasil Origem Week é uma oportunidade única para mostrar o que o Brasil tem de melhor em termos de sabores, cultura, empreendedorismo e diálogo internacional. Queremos criar pontes entre os dois países e apresentar um Brasil contemporâneo, inovador e conectado ao mundo”, destaca.Com entrada gratuita em todas as atividades, o evento será no Páteo da Galé, na Praça do Comércio. Alguns debates, como o fórum de internacionalização, será na sede da Apex, parceira do evento, e o Diálogos de Lisboa, numa sala ao lado do Páteo da Galé. A programação contempla uma homenagem à diversa cultura brasileira, sem deixar de lado a discussão de grandes temas dos dois países, como imigração, turismo sustentável e educação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Um dos pontos altos do evento é, sem dúvida, a gastronomia. Todos os dias serão realizados showcookings de chefs com direito a degustação entre os participantes. No cardápio estão, por exemplo, apresenta o bobó de camarão e polvo com crocante de mandioca de Ricardo Mourão, com o pato com tucupi de Anderson Sousa, com nhoque de banana-da-terra e moqueca de camarão com Lorrayne Barros e o já aclamado acarajé da Carol. Já a Feira de Produtos Origem Brasil apresenta rótulos e ingredientes artesanais, com direito a mais degustações e oportunidades de negócio para importadores e profissionais da gastronomia.O público também poderá assistir às exposições “Retratos Sonoros”, do fotógrafo brasileiro Daryan Dornelles, e “Olhares da Amazónia”, de Edina Costa. A artista também realizará uma live painting durante o evento.A programação completa dos quatro dias de feira pode ser conferida aqui. As atividades são das 13:00 às 21:00.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil Origem Week: Lisboa sedia fórum internacional gratuito sobre turismo.Negócios. "Como conquistar o mercado internacional" é tema de workshop gratuito em Lisboa