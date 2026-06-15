O Ministro da Presidência de Portugal, António Leitão Amaro, destacou a presença da comunidade brasileira no país durante a sua participação na Grande Conferência do Diário de Notícias, nesta segunda-feira, 15 de junho.Segundo o ministro, os brasileiros são "um exemplo da boa integração" em Portugal. Durante uma conversa no palco da conferência, António Leitão Amaro ainda aproveitou para negar que as mudanças recentes no panorama da imigração estejam causando um "êxodo" de imigrantes, em resposta a informações de que muitos destes cidadãos, sobretudo brasileiros, estão a abandonar o país. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O ministro ainda ressaltou a convergência que a atual governação de Portugal tem com o Brasil. "Nós não temos uma visão de divisão, nem o governo português, nem o governo brasileiro, como temos dito. Os brasileiros são muito bem-vindos", declarou.António Leitão Amaro ainda destacou o papel do DN Brasil como veículo direcionado à comunidade brasileira em Portugal. "Eu dou muitos parabéns ao DN por o seu projeto do DN Brasil estar a ser um projeto focado, mas um projeto que contribui para a coesão social, para a verdade, para a informação factual, e não para espalhar factos que não são tão verdadeiros ou fomentar a divisão".Veja a intervenção do ministro no palco da conferência..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..António Leitão Amaro enaltece papel do DN para a "coesão social" do país.Nova fase do DN Brasil marca dois anos do projeto e aumento da cobertura de Brasil e Portugal