"Sobra mês no fim do dinheiro" é uma frase que se aplica a muitas pessoas que vivem em Portugal, inclusive imigrantes.A inflação chegou a 3,8% em outubro, o maior patamar desde maio de 2023, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O aumento no preço dos combustíveis e dos alimentos, somados ao custo para morar, pensam cada vez mais no bolso. Por isso, fazer um "pé de meia", objetivo de muitos imigrantes, é uma tarefa difícil no atual cenário da economia.É nesse contexto que será realizado o webinar gratuito "Como investir em 2027", voltado especialmente para brasileiros que vivem ou pretendem viver na Europa. A data é 02 de dezembro, às 20h (hora de Lisboa), ao vivo pela internet.A iniciativa é da Missão do Brasil na CPLP, em parceria com a Financcia. O consultor Eduardo Pinto vai apresentar o evento. Com o tema "O seu dinheiro precisa de um plano. Menos dúvidas, mais estratégia", a proposta é ajudar os participantes a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos ou rever as aplicações que já possuem, com estratégias para tomar decisões financeiras em meio às incertezas econômicas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O conteúdo é direcionado tanto a quem está a começar do zero como a quem já investe e pretende reorganizar a sua carteira. O encontro também é voltado para pessoas que vivem ou pretendem viver na Europa e desejam compreender melhor as possibilidades de investimento e planejar o futuro financeiro.As inscrições devem ser feitas antecipadamente neste link, de forma gratuita. A organização pontua que o encontro será realizado exclusivamente ao vivo, sem disponibilização de gravação ou replay posterior.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..A casa, o crédito e a poupança: especialistas explicam como pôr as contas em ordem.Novo Governo Lula vai avaliar proposta de crédito na Caixa para brasileiros comprarem casa em Portugal