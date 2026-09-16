A companhia aérea brasileira GOL revelou a sua torcida para que a reprivatização da TAP traga retorno positivo para a empresa portuguesa. "A gente está torcendo para a TAP nesse processo", disse Mateus Pongeluppi, vice-presidente comercial da GOL, durante coletiva de imprensa, em Lisboa, na qual foi questionado sobre o apoio ao grupo Air France-KLM na questão."É bem verdade que a gente tem, há mais de 10 anos, uma relação muito sólida com a Air France, 90% dos passageiros que chegam ao Brasil e conectam, da Air France, são transportados pela GOL. É uma relação muito boa, mas, para esse processo em especial, a gente tomou a decisão de fortalecer a nossa relação com a TAP", declarou Pongeluppi.O grupo francês está na disputa pela compra de 44,9% da TAP, na qual tem como concorrente a alemã Lufthansa. No último dia 4, o Governo português anunciou que vai a uma rodada final de negociações com as duas candidatas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para a GOL, a torcida pela TAP tem uma justificativa muito simples. "A TAP é muito grande, muito importante para o Brasil", afirmou Mateus Pongeluppi. Atualmente, as duas empresas trabalham em esquema de codeshare one way, com clientes da TAP podendo comprar trechos de voos internos no Brasil operados pela GOL.Agora, as duas passam a ser concorrentes internacionais diretas, com a GOL a inaugurar, nesta quarta-feira, 16 de setembro, o seu primeiro voo entre os dois países, de Lisboa ao Rio de Janeiro. No entanto, Mateus Pongeluppi descarta rivalidade. "Imagina o mundo em que eu abro as portas de cooperação com a TAP e a TAP abre as portas de cooperação para mim. Muito mais importante do que eu ficar olhando e falar: 'será que ele está ganhando mais dinheiro do que?', é a gente olhar e falar assim: 'fazendo isso juntos, a gente faz esse mercado crescer, dá mais oportunidades para os nossos clientes em conjunto?'. Se a resposta for sim, a gente tem que fazer", enfatizou Pongeluppi.A parceria atual é "quase como uma complementariedade", afirmou o diretor de vendas da GOL, Danillo Barbizan, e "é o que dá a possibilidade para a TAP conseguir captar muito mais indústria", completou o diretor.Segundo os dirigentes da empresa brasileira, em breve poderá haver avanços com uma parceria para codeshare two ways. "As duas empresas se vendem e se distribuem. Não coordenam nada de preço, nada de malha. Simplesmente uma disponibiliza o inventário da outra. Se é um cliente da TAP, você quer voar um voo da TAP e outro GOL, entra no meu site, compra, está tudo bem. É esse o entendimento. Se a gente juntar as forças, o GOL cresce, no mundo das alianças você tem que fazer", completa. Pongeluppi.Novo voo da GOLO voo entre o aeroporto Humberto Delgado e o do Galeão vai ter saídas às 2ª, 4ª, 6ª e sábados, mas, desde o início da venda de passagens, já tem garantido cerca de 80% de ocupação. A partir de 24 de novembro a frequência passa a ser de cinco por semana, saindo também às terças-feiras. "A gente continua olhando com muito bons olhos essa expansão, esse crescimento, a gente quer deixar o Atlântico menor ainda", disse Pongeluppi ao DN Brasil, que reforçou a ambição da empresa. "Esse voo precisa ser diário o mais rápido possível e a gente olha outras oportunidades, até mesmo outros destinos em Portugal, olhando para o Rio de janeiro", enfatiza.No entanto, o vice-presidente admitiu que é preciso lidar com a dificuldade de se encaixar no aeroporto de Lisboa, pela sua lotação. "Os horários do voo, por exemplo, não foram os horários que a gente pediu. Foram os horários que a gente conseguiu entrar. Não há slots [vagas]", esclarece o empresário. Para garantir o avanço da operação diante dos entraves em Lisboa, a GOL precisou fazer adaptações no Brasil. "Qual é a beleza de eu ter 70% do aeroporto do Rio de Janeiro e também outros motivos para eu ter escolhido o Rio de Janeiro? Se eu sou grande e tenho infraestrutura abundante lá, uso a minha malha lá para acomodar aqui", explicou Pongeluppi..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Voo entre Brasil e Portugal lança GOL na Europa em fase de expansão, mas esbarra no lotado aeroporto de Lisboa.Nível de procura por novas rotas da TAP para o Brasil está “de acordo com as expectativas”.Venda da TAP entra hoje em fase final