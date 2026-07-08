O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisar novamente projeção de crescimento da economia brasileira, com um aumento da porcentagem. A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano subiu para 2,4%. Trata-se de um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à previsão anterior, divulgada em abril.Naquele mês, o FMI já havia elevado a projeção para 1,9%, uma alta de 0,3 ponto percentual. Foram considerados os impactos da guerra no Oriente Médio. Na avaliação do organismo, o Brasil tende a se beneficiar do cenário por ser um importante exportador de petróleo.Agora, a revisão também leva em conta a forte safra agrícola brasileira, que impulsionou as exportações e a atividade econômica nos três primeiros meses do ano. O FMI cita ainda a política fiscal e o fortalecimento do consumo das famílias como fatores que sustentam o desempenho da economia.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para o próximo ano, a projeção de crescimento também foi revisada para cima, passando para 2,2%, alta de 0,2 ponto percentual. No entanto, o resultado representa uma desaceleração em relação ao desempenho esperado para 2026.O Ministério da Fazenda afirmou que as novas estimativas do FMI estão alinhadas às projeções elaboradas pela equipe econômica desde o início do ano, tanto para 2026 quanto para 2027. "Se as projeções se confirmarem, a média de crescimento do PIB entre 2023 e 2026 será de 2,8%", informou a pasta.*Com Lusaamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30% no Brasil.Apex lança ferramenta que mapeia oportunidades de exportação do Brasil para a UE