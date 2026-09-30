O Brasil tem a segunda maior reserva desses minerais do mundo.
O Brasil tem a segunda maior reserva desses minerais do mundo.Foto: Agência Senado.
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Presidente do Instituto de Terras Raras do Brasil busca parcerias em Portugal: "O nosso papel é ser a ponte"

O INTR, explica David, é uma instituição privada e não representa o Governo brasileiro, apesar de trabalhar em colaboração com todas as esferas, dos municípios ao Governo Federal.
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O presidente do Instituto Nacional de Terras Raras (INTR) está em sua primeira viagem institucional a Portugal e já adianta que não deverá ser a última. Dois dias são poucos diante dos vários contatos que David Moreira tem recebido e que motivaram sua vinda ao país.

Em entrevista ao DN Brasil, o presidente do instituto conta que, após participar de eventos, foi convidado por empresários e pesquisadores de Portugal interessados no tema das terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva desses minerais do mundo e ainda há uma parcela significativa desse potencial a ser pesquisada, cerca de 70%, estima o especialista.

O INTR, explica David, é uma instituição privada e não representa o Governo brasileiro, apesar de trabalhar em colaboração com todas as esferas, dos municípios ao Governo Federal. "O nosso papel é ser a ponte", sintetiza.

"Eu fui procurado por empresários que são brasileiros e moram em Portugal, empresários africanos que moram em Portugal, empresários americanos que moram em Portugal, que estão diversificando o ramo em diversos outros países, mas que não conseguem entender como fazer a diversificação das terras raras hoje", detalha.

No entanto, as regras para esse tipo de investimento são recentes. "Com a criação da Política Nacional de Minerais Críticos, as regras ficaram mais claras. Com regras claras fica mais fácil saber o que pode ser feito, porque o capital só entra se tiver condições seguras", afirma.

A Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos foi criada pela Lei nº 15.506/2026, sancionada em 16 de setembro. A legislação prevê medidas para estimular a pesquisa, a extração, o beneficiamento e a transformação desses minerais no Brasil, além de mecanismos de financiamento e incentivos fiscais.

O mesmo interesse surgiu por parte de pesquisadores do país. Segundo o presidente, o Brasil busca parceiros para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologia. "O Brasil tem alto conhecimento geológico, alta condição de produção mineral, mas não tem tecnologia. A tecnologia hoje está aqui na Europa. Para unir isso, essa ponte tem que ser Portugal", defende.

São necessários centros de pesquisa específicos para a investigação desses minerais, e David considera essencial que os governos façam parte desse processo. Sobre isso, afirma que foi questionado pelos empresários sobre o que o resultado eleitoral representa.

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"Se a gente avaliar o plano de governo dos principais candidatos brasileiros, as duas propostas são muito boas. Mas se a gente for pelo que se diz, é de que um candidato quer entregar as terras raras para a China e o outro para os Estados Unidos. Eu não posso corroborar com isso porque o que está no plano de governo não é isso", afirma.

O DN Brasil consultou os planos de campanha dos dois candidatos. Flávio Bolsonaro propõe, no capítulo dedicado aos minerais críticos, a atração de capital e tecnologia, além de parcerias internacionais, enquanto também defende a agregação de valor no Brasil. O plano de Lula enfatiza a agregação de valor em território nacional, o desenvolvimento das cadeias produtivas e a soberania sobre esses recursos.

O representante do INTR defende que, independentemente de qual for o candidato, o plano para as terras raras precisa ser "de estado, não de quatro anos". E como manter a soberania nesse processo? Na visão do especialista, os demais países "podem querer as terras raras, mas querer não é poder".

Para David, o mais importante não é quem terá o interesse e o acesso a esses materiais, mas sim o objetivo final. "É preciso que seja para uma união", define. Uma nova viagem para Portugal já ficou marcada para novembro. Uma das possibilidades é a realização de um seminário sobre o tema, com a participação de universidades.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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